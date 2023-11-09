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تقارير: اشتباكات بين القوات الأمريكية والجيش السوري في دير الزور
تقارير: اشتباكات بين القوات الأمريكية والجيش السوري في دير الزور
أشارت تقارير إعلامية إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى، في محافظة دير الزور شرقي... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T09:20+0000
2023-11-09T09:25+0000
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بحسب ما نشر موقع "الميادين"، فإن اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من مواقعه غرب الفرات.وأعلنت القوات الأمريكية أنها وجّهت ضربة جوية على مدينة دير الزور شرقي سوريا، ردا على سلسلة من الهجمات، التي استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.وبحسب ما نشر موقع "الميادين"، نقلا عن مصدر، اليوم الخميس، فقد تعرضت الجهة الشرقية من مدينة دير الزور شرقي سوريا، لقصف جوي بأربعة صواريخ.وأوضحت المصادر أن العدوان استهدف أطراف مدينة دير الزور من اتجاه شارع بورسعيد وحرابيش، مشيرة إلى أن الصواريخ استهدفت مخبزًا ومستودعات فارغة.وسارع البنتاغون إلى إعلان مسؤوليته عن العدوان، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات بتوجيه من الرئيس جو بايدن، بزعم أنها استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة يستخدمها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.
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أخبار سوريا اليوم, القوات الامريكية, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, القوات الامريكية, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير: اشتباكات بين القوات الأمريكية والجيش السوري في دير الزور

09:20 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 09.11.2023)
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أشارت تقارير إعلامية إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
بحسب ما نشر موقع "الميادين"، فإن اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من مواقعه غرب الفرات.
وأعلنت القوات الأمريكية أنها وجّهت ضربة جوية على مدينة دير الزور شرقي سوريا، ردا على سلسلة من الهجمات، التي استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
مسلحون موالون لواشنطن يشنون حملة "تجنيد إجباري" للشبان والقاصرين شرقي سوريا
6 نوفمبر, 20:23 GMT
وبحسب ما نشر موقع "الميادين"، نقلا عن مصدر، اليوم الخميس، فقد تعرضت الجهة الشرقية من مدينة دير الزور شرقي سوريا، لقصف جوي بأربعة صواريخ.
وأوضحت المصادر أن العدوان استهدف أطراف مدينة دير الزور من اتجاه شارع بورسعيد وحرابيش، مشيرة إلى أن الصواريخ استهدفت مخبزًا ومستودعات فارغة.
وسارع البنتاغون إلى إعلان مسؤوليته عن العدوان، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات بتوجيه من الرئيس جو بايدن، بزعم أنها استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة يستخدمها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.
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