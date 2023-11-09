https://sputnikarabic.ae/20231109/خبير-الإمدادات-لكييف-قد-تتعطل-لكن-لن-تتوقف-1082985146.html
خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف
خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف
نناقش في هذه الحلقة من "حصاد الأسبوع": الحرب على غزة تستمر في شهرها الثاني، تقارير إعلامية غربية تفيد بقرب عزل الرئيس الأوكراني، بسبب الدول الغربية… مجلس الأمن... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T14:09+0000
2023-11-09T14:09+0000
2023-11-09T14:09+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف
خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف
أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن "القوات المسلحة ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024. وأن بلاده ستظل تحاول تحقيق نتائج في ساحة المعركة... لديهم خطة. ومدن واتجاهات محددة للغاية نسير فيها". مؤكدا أنهم "سيحققون النصر مهما كان الأمر صعبا"، على حد قوله.حول هذا الموضوع، قال الباحث بالعلاقات الدولية، بهاء محمود:خبير: الاستراتيجية الأمريكية ماضية لمواجهة كل من يقول لأمريكا لاتدخل الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. من جهة ثانية اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية ما يهدد بعمليات حربية واسعة النطاق في الضفة الغربية.حول هذا الموضوع، قال قاسم عز الدين الباحث بالشؤون السياسية والدولية:خبير: الغرب يعلم من فجر "السيل الشمالي" لكنهم يحمون المجرمأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن عددا من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي عارضت الدعوة لمعاقبة مدبري تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي طارق عجيب:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من "حصاد الأسبوع": الحرب على غزة تستمر في شهرها الثاني، تقارير إعلامية غربية تفيد بقرب عزل الرئيس الأوكراني، بسبب الدول الغربية… مجلس الأمن يفشل بإدانة مخربي "السيل الشمالي".
أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن "القوات المسلحة ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024. وأن بلاده ستظل تحاول تحقيق نتائج في ساحة المعركة... لديهم خطة. ومدن واتجاهات محددة للغاية نسير فيها". مؤكدا أنهم "سيحققون النصر مهما كان الأمر صعبا"، على حد قوله.
حول هذا الموضوع، قال الباحث بالعلاقات الدولية، بهاء محمود:
"الحرب في أوكرانيا وغزة ستستمران لأن هناك مصالح للدول الغربية في استمرارها ففي أوكرانيا الغرب سيواصل عملية التخلص من روسيا أو إضعافها حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الإنفاق والانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ذلك لأن هذا خيار استراتيجي والتخلص من روسيا يسهل التفرد بالصين أيضا لذلك الإمدادات قد تتعطل بشكل مؤقت لكن لن تتوقف".
خبير: الاستراتيجية الأمريكية ماضية لمواجهة كل من يقول لأمريكا لا
تدخل الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. من جهة ثانية اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية ما يهدد بعمليات حربية واسعة النطاق في الضفة الغربية.
حول هذا الموضوع، قال قاسم عز الدين الباحث بالشؤون السياسية والدولية:
"الاستراتيجية الأمريكية ماضية حتى النهاية ولا تريد وقف إطلاق النار وهي تحارب و تسعى لإنشاء تكتل دولي إقليمي لاستكمال الحرب بحجة عدم توسيع الحرب في المنطقة لمواجهة محور المقاومة وكل من يحمل بندقية أو يقول لأمريكا لا .. قبل أن تبدأ أمريكا في الحرب تقسم فيما بينها خرائط الدول ومن يحكمها بحجة الأمن والسلام والازدهار. اليوم تنقل الحرب إلى جنين وهي تتمدد يوم بعد يوم بالمستوطين الجدد المتدينين يعني حكم طالبان الجديد في إسرائيل والمستوطنين القدامى الذين احتلوا الأراضي الفلسطينية في عام 1948".
خبير: الغرب يعلم من فجر "السيل الشمالي" لكنهم يحمون المجرم
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن عددا من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي عارضت الدعوة لمعاقبة مدبري تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".
حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي طارق عجيب:
"الغرب أجرى تحقيقات سرية ويعلم جيدا من المسؤول عن تفجير خط أنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا لكنهم يريدون التعتيم على الحقيقة والتغطية على المجرم في تواطؤ واضح من الغرب الذي ما زال يحافظ على الذهنية الاستعمارية، والأوروبيون ليسوا أصحاب سيادة بل يتبعون الأمريكي بكل قراراتهم، ولا تهمهم مصالح الشعوب بل يخدعون الرأي العام ويصورون روسيا على أنها عدو خطير ويصنعون هذا العدو في أذهان الشعوب ليوافقوا على إجراءاتهم على مضض".
التفاصيل في الملف الصوتي...