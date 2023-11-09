https://sputnikarabic.ae/20231109/خبير-الإمدادات-لكييف-قد-تتعطل-لكن-لن-تتوقف-1082985146.html

خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف

خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف

نناقش في هذه الحلقة من "حصاد الأسبوع": الحرب على غزة تستمر في شهرها الثاني، تقارير إعلامية غربية تفيد بقرب عزل الرئيس الأوكراني، بسبب الدول الغربية… مجلس الأمن... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T14:09+0000

2023-11-09T14:09+0000

2023-11-09T14:09+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف خبير: الإمدادات لكييف قد تتعطل لكن لن تتوقف

أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن "القوات المسلحة ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024. وأن بلاده ستظل تحاول تحقيق نتائج في ساحة المعركة... لديهم خطة. ومدن واتجاهات محددة للغاية نسير فيها". مؤكدا أنهم "سيحققون النصر مهما كان الأمر صعبا"، على حد قوله.حول هذا الموضوع، قال الباحث بالعلاقات الدولية، بهاء محمود:خبير: الاستراتيجية الأمريكية ماضية لمواجهة كل من يقول لأمريكا لاتدخل الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. من جهة ثانية اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية ما يهدد بعمليات حربية واسعة النطاق في الضفة الغربية.حول هذا الموضوع، قال قاسم عز الدين الباحث بالشؤون السياسية والدولية:خبير: الغرب يعلم من فجر "السيل الشمالي" لكنهم يحمون المجرمأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن عددا من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي عارضت الدعوة لمعاقبة مدبري تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الأوروبي طارق عجيب:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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