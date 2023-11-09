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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/راجمة-روسية-تلقي-بحممها-على-مقرين-عسكريين-أوكرانيين-فيديو-1082970151.html
راجمة روسية تلقي بحممها على مقرين عسكريين أوكرانيين... فيديو
راجمة روسية تلقي بحممها على مقرين عسكريين أوكرانيين... فيديو
صرّح قائد الوحدة العسكرية الروسية "بارس-10" لوكالة "سبوتنيك"، أن جنود القوات الروسية من اللواء 136 دمروا معقلين أوكرانيين في اتجاه زابوروجيه. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T08:31+0000
2023-11-09T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف: "لقد تم ضرب منطقة تتركز فيها قوات العدو وأصوله، حيث كانوا يسيطرون على مدرسة وكنيسة، وكل يوم يطلقون النار من هناك (من قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات وقاذفات قنابل آلية). رأينا حركة للأفراد من تلك التحصينات، فقمنا باستدراجهم أولًا وضربهم بقذائف الهاون، وبعد ذلك براجمة غراد".ووفقا له، كانت خنادق القوات المسلحة الأوكرانية، تقع في منطقة حراجية وتم قصفها. وأكد الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة إصابة الهدف.
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رصد عسكري
رصد عسكري

راجمة روسية تلقي بحممها على مقرين عسكريين أوكرانيين... فيديو

08:31 GMT 09.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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صرّح قائد الوحدة العسكرية الروسية "بارس-10" لوكالة "سبوتنيك"، أن جنود القوات الروسية من اللواء 136 دمروا معقلين أوكرانيين في اتجاه زابوروجيه.
وأضاف: "لقد تم ضرب منطقة تتركز فيها قوات العدو وأصوله، حيث كانوا يسيطرون على مدرسة وكنيسة، وكل يوم يطلقون النار من هناك (من قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات وقاذفات قنابل آلية). رأينا حركة للأفراد من تلك التحصينات، فقمنا باستدراجهم أولًا وضربهم بقذائف الهاون، وبعد ذلك براجمة غراد".
ووفقا له، كانت خنادق القوات المسلحة الأوكرانية، تقع في منطقة حراجية وتم قصفها. وأكد الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة إصابة الهدف.
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