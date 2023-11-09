https://sputnikarabic.ae/20231109/راجمة-روسية-تلقي-بحممها-على-مقرين-عسكريين-أوكرانيين-فيديو-1082970151.html
راجمة روسية تلقي بحممها على مقرين عسكريين أوكرانيين... فيديو
راجمة روسية تلقي بحممها على مقرين عسكريين أوكرانيين... فيديو
صرّح قائد الوحدة العسكرية الروسية "بارس-10" لوكالة "سبوتنيك"، أن جنود القوات الروسية من اللواء 136 دمروا معقلين أوكرانيين في اتجاه زابوروجيه. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T08:31+0000
2023-11-09T08:31+0000
2023-11-09T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف: "لقد تم ضرب منطقة تتركز فيها قوات العدو وأصوله، حيث كانوا يسيطرون على مدرسة وكنيسة، وكل يوم يطلقون النار من هناك (من قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات وقاذفات قنابل آلية). رأينا حركة للأفراد من تلك التحصينات، فقمنا باستدراجهم أولًا وضربهم بقذائف الهاون، وبعد ذلك براجمة غراد".ووفقا له، كانت خنادق القوات المسلحة الأوكرانية، تقع في منطقة حراجية وتم قصفها. وأكد الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة إصابة الهدف.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082622730_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2b7939da2434025afd924a86994f12af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمة روسية تلقي بحممها على مقرين عسكريين أوكرانيين... فيديو
تابعنا عبر
صرّح قائد الوحدة العسكرية الروسية "بارس-10" لوكالة "سبوتنيك"، أن جنود القوات الروسية من اللواء 136 دمروا معقلين أوكرانيين في اتجاه زابوروجيه.
وأضاف: "لقد تم ضرب منطقة تتركز فيها قوات العدو وأصوله، حيث كانوا يسيطرون على مدرسة وكنيسة، وكل يوم يطلقون النار من هناك (من قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات وقاذفات قنابل آلية). رأينا حركة للأفراد من تلك التحصينات، فقمنا باستدراجهم أولًا وضربهم بقذائف الهاون، وبعد ذلك براجمة غراد".
ووفقا له، كانت خنادق القوات المسلحة الأوكرانية، تقع في منطقة حراجية وتم قصفها. وأكد الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة إصابة الهدف.