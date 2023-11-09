https://sputnikarabic.ae/20231109/مجلس-التعاون-الخليجي-يعلن-عن-إنجاز-جديد-اعتماد-التأشيرة-السياحية-الموحدة-رسميا--1082984048.html
مجلس التعاون الخليجي يعلن عن "إنجاز جديد".. اعتماد "التأشيرة السياحية الموحدة" رسميا
مجلس التعاون الخليجي يعلن عن "إنجاز جديد".. اعتماد "التأشيرة السياحية الموحدة" رسميا
اعتمد وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي، مشروع "التأشيرة السياحية الموحدة"، وذلك خلال اجتماعهم الـ40، الذي عقد أمس الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T13:47+0000
2023-11-09T13:47+0000
2023-11-09T13:47+0000
مجلس التعاون الخليجي
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وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان، أن "مشروع "التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة"، هو إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي".وشدد البديوي على أن "مشروع "التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة" سيساهم في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست، وسيكون له انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي".وفي الشهر الماضي، اعتمد وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، "التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة"، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 المقبلين، وذلك اعتمادا على جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".وتتيح التأشيرة لمن يحملها، زيارة 6 دول، هي مملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
مجلس التعاون الخليجي يعلن عن "إنجاز جديد".. اعتماد "التأشيرة السياحية الموحدة" رسميا
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اعتمد وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي، مشروع "التأشيرة السياحية الموحدة"، وذلك خلال اجتماعهم الـ40، الذي عقد أمس الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان
، أن "مشروع "التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة"، هو إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي".
وشدد البديوي على أن "مشروع "التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة" سيساهم في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست، وسيكون له انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي".
وفي الشهر الماضي، اعتمد وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، "التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
"، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 المقبلين، وذلك اعتمادا على جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وتتيح التأشيرة لمن يحملها، زيارة 6 دول، هي مملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.