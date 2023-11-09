https://sputnikarabic.ae/20231109/وصول-الطائرة-الإغاثية-السعودية-الأولى-لإغاثة-الشعب-الفلسطيني-في-قطاع-غزة-1082984168.html

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، التي تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بإجمالي... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T13:49+0000

2023-11-09T13:49+0000

2023-11-09T13:49+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

السعودية

أخبار السعودية اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082982951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39e639d77cc767f0b3ee8aa76814a783.jpg

وبحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك"، كان في مقدمة مستقبلي الطائرة نائب السفير السعودي لدى مصر، عبد الرحمن بن سالم الدهاس، والقنصل العام السعودي في السويس خالد بن عالي الشمراني.وتأتي هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.يذكر أن مطار العريش الدولي كان قد استقبل، مساء الأحد الماضي، 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه إلى غزه، قادمة من دولتي روسيا والكويت ومن منظمة اليونيسيف الأممية.وأفاد مصدر في شمال سيناء لـ"سبوتنيك"، بوصول 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه وطبيه وغذائية إلى مطار العريش الدولي، مساء اليوم الأحد.وأضاف المصدر أن الطائرات الثلاث هي، الأولى من دولة الكويت في إطار الجسر الجوي الكويتي الذي يصل إلى العريش يوميا، والطائرة الثانية هي رابع طائرة روسية، والثالثة كانت من منظمة اليونيسيف وحملت على متنها كمية من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية.يذكر أن مصر كانت قد دعت، الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".

السعودية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن