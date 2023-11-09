عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وأنباء عن مباحثات لوقف إطلاق النار.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231109/وصول-الطائرة-الإغاثية-السعودية-الأولى-لإغاثة-الشعب-الفلسطيني-في-قطاع-غزة-1082984168.html
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، التي تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بإجمالي... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T13:49+0000
2023-11-09T13:49+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082982951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39e639d77cc767f0b3ee8aa76814a783.jpg
وبحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك"، كان في مقدمة مستقبلي الطائرة نائب السفير السعودي لدى مصر، عبد الرحمن بن سالم الدهاس، والقنصل العام السعودي في السويس خالد بن عالي الشمراني.وتأتي هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.يذكر أن مطار العريش الدولي كان قد استقبل، مساء الأحد الماضي، 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه إلى غزه، قادمة من دولتي روسيا والكويت ومن منظمة اليونيسيف الأممية.وأفاد مصدر في شمال سيناء لـ"سبوتنيك"، بوصول 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه وطبيه وغذائية إلى مطار العريش الدولي، مساء اليوم الأحد.وأضاف المصدر أن الطائرات الثلاث هي، الأولى من دولة الكويت في إطار الجسر الجوي الكويتي الذي يصل إلى العريش يوميا، والطائرة الثانية هي رابع طائرة روسية، والثالثة كانت من منظمة اليونيسيف وحملت على متنها كمية من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية.يذكر أن مصر كانت قد دعت، الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082982951_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_db8a15346e94060fd38218402a92cae1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

13:49 GMT 09.11.2023
© Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technologyوصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر
وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technology
تابعنا عبرTelegramNabd
وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، التي تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بإجمالي وزن يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وبحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك"، كان في مقدمة مستقبلي الطائرة نائب السفير السعودي لدى مصر، عبد الرحمن بن سالم الدهاس، والقنصل العام السعودي في السويس خالد بن عالي الشمراني.
وتأتي هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.
© Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technologyوصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر
وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر
© Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technology
يذكر أن مطار العريش الدولي كان قد استقبل، مساء الأحد الماضي، 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه إلى غزه، قادمة من دولتي روسيا والكويت ومن منظمة اليونيسيف الأممية.
وأفاد مصدر في شمال سيناء لـ"سبوتنيك"، بوصول 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه وطبيه وغذائية إلى مطار العريش الدولي، مساء اليوم الأحد.
© Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technologyوصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر
وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر
© Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technology
وأضاف المصدر أن الطائرات الثلاث هي، الأولى من دولة الكويت في إطار الجسر الجوي الكويتي الذي يصل إلى العريش يوميا، والطائرة الثانية هي رابع طائرة روسية، والثالثة كانت من منظمة اليونيسيف وحملت على متنها كمية من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية.
يذكر أن مصر كانت قد دعت، الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وأنباء عن مباحثات لوقف إطلاق النار.. صور وفيديو14:49 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:17 GMTОгонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديوأمس, 09:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала