https://sputnikarabic.ae/20231110/إعلام-إسرائيلي-مقتل-قائد-عسكري-رفيع-في-الجيش-إثر-معارك-غرب-غزة-1083026828.html

إعلام إسرائيلي: مقتل قائد عسكري رفيع في الجيش إثر معارك غرب ‎غزة

إعلام إسرائيلي: مقتل قائد عسكري رفيع في الجيش إثر معارك غرب ‎غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور، في معارك غرب ‎غزة، مشيرة إلى أنه أعلى رتبة من بين قتلى الجيش الإسرائيلي،... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T19:38+0000

2023-11-10T19:38+0000

2023-11-10T19:38+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم العربي

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وقالت وسائل الإعلام: "تم قتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور في معارك غرب ‎غزة، وسكرتيرته المجندة آني عويدان، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى اللحظة".يأتي ذلك، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد أن قامت حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإطلاق عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردّت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها؛ وفي 8 أكتوبر، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.

https://sputnikarabic.ae/20231110/لماذا-لا-تستخدم-دول-الخليج-ورقة-النفط-للضغط-على-إسرائيل-لوقف-الحرب-على-غزة؟-1083026499.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي