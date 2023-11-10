https://sputnikarabic.ae/20231110/إعلام-إسرائيلي-مقتل-قائد-عسكري-رفيع-في-الجيش-إثر-معارك-غرب-غزة-1083026828.html
إعلام إسرائيلي: مقتل قائد عسكري رفيع في الجيش إثر معارك غرب غزة
إعلام إسرائيلي: مقتل قائد عسكري رفيع في الجيش إثر معارك غرب غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور، في معارك غرب غزة، مشيرة إلى أنه أعلى رتبة من بين قتلى الجيش الإسرائيلي،... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T19:38+0000
2023-11-10T19:38+0000
2023-11-10T19:38+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وقالت وسائل الإعلام: "تم قتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور في معارك غرب غزة، وسكرتيرته المجندة آني عويدان، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى اللحظة".يأتي ذلك، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد أن قامت حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإطلاق عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردّت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها؛ وفي 8 أكتوبر، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20231110/لماذا-لا-تستخدم-دول-الخليج-ورقة-النفط-للضغط-على-إسرائيل-لوقف-الحرب-على-غزة؟-1083026499.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
إعلام إسرائيلي: مقتل قائد عسكري رفيع في الجيش إثر معارك غرب غزة
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور، في معارك غرب غزة، مشيرة إلى أنه أعلى رتبة من بين قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى الآن.
وقالت وسائل الإعلام: "تم قتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور في معارك غرب غزة، وسكرتيرته المجندة آني عويدان، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى اللحظة".
وأكدت حركة "حماس"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن خسائر الجيش الإسرائيلي كبيرة في قطاع غزة؛ لافتة إلى أن تل أبيب وسّعت دائرة استهدافاتها لمعظم مستشفيات مدينة غزة.
يأتي ذلك، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد أن قامت حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإطلاق عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردّت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها؛ وفي 8 أكتوبر، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة
النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.