https://sputnikarabic.ae/20231008/الأسد-يناقش-مع-محمد-بن-زايد-التطورات-في-الأراضي-الفلسـطينية-والمنطقة-1081805288.html
الأسد يناقش مع محمد بن زايد التطورات في الأراضي الفلسـطينية والمنطقة
الأسد يناقش مع محمد بن زايد التطورات في الأراضي الفلسـطينية والمنطقة
تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اتصالا من الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث التطورات في الأراضي الفلسـطينية والأوضاع في المنطقة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T20:43+0000
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وذكر حساب رئاسة الجمهورية السورية: "تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية تضامنت، أمس السبت، مع العملية التي أطلقها الجناح العسكري لحركة "حماس" التي حملت عنوان "طوفان الأقصى"، فيما أكدت الخارجية السورية أن فلسطين أصبحت "تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام" صورة للمسجد الأقصى كتب عليها "طوفان الأقصى".واعتبرت دمشق من خلال بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن "هذا الإنجاز المشرف الذي حققه الشعب الفلسطيني يثبت مرة أخرى أن الطريق الوحيد لإنجاز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها وتحدي سلطات الاحتلال الصهيونية المتعجرفة التي زادت حكومتها اليمينية المتطرفة من إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
https://sputnikarabic.ae/20231007/دمشق-فلسطين-تقترب-من-الانتصار-1081758550.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الأسد يناقش مع محمد بن زايد التطورات في الأراضي الفلسـطينية والمنطقة
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تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اتصالا من الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث التطورات في الأراضي الفلسـطينية والأوضاع في المنطقة.
وذكر حساب رئاسة الجمهورية السورية: "تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابع: "جرى خلال الاتصال بحث التطورات في الأراضي الفلسـطينية المحــتلة والأوضاع في المنطقة".
يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية تضامنت، أمس السبت، مع العملية التي أطلقها الجناح العسكري لحركة "حماس" التي حملت عنوان "طوفان الأقصى"، فيما أكدت الخارجية السورية أن فلسطين أصبحت "تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".
ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام" صورة للمسجد الأقصى كتب عليها "طوفان الأقصى".
واعتبرت دمشق من خلال بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن "هذا الإنجاز المشرف الذي حققه الشعب الفلسطيني يثبت مرة أخرى أن الطريق الوحيد لإنجاز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها وتحدي سلطات الاحتلال الصهيونية المتعجرفة التي زادت حكومتها اليمينية المتطرفة من إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".