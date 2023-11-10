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https://sputnikarabic.ae/20231110/التدريب-القتالي-للقوات-الروسية-المحمولة-جوا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1083009903.html
التدريب القتالي للقوات الروسية المحمولة جوا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
التدريب القتالي للقوات الروسية المحمولة جوا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من التدريب القتالي للقوات المحمولة جوا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم

التدريب القتالي للقوات الروسية المحمولة جوا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

14:47 GMT 10.11.2023
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من التدريب القتالي للقوات المحمولة جوا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - &quot;شميل&quot; أثناء التدريب في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - &quot;شميل&quot; أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف يحملها جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف يحملها جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف يحملها جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة

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