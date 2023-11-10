التدريب القتالي للقوات الروسية المحمولة جوا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف يحملها جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف يحملها جندي من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ميادين التدريب القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة