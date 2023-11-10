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https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استخدام-نظام-حيتز-3-خارج-الغلاف-الجوي-1083001284.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استخدام نظام "حيتس 3" خارج الغلاف الجوي
الجيش الإسرائيلي يعلن استخدام نظام "حيتس 3" خارج الغلاف الجوي
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن أول استخدام قتالي ناجح لنظام الدفاع الصاروخي حيتس 3 (السهم 3)، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T06:24+0000
2023-11-10T06:52+0000
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وقالت الخدمة الصحفية للوزارة: "في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم إطلاق نظام الدفاع الصاروخي "حيتس 3" بنجاح للاستخدام القتالي لأول مرة. اعترض النظام بشكل فعال هدفًا تم إطلاقه باتجاه إسرائيل في منطقة البحر الأحمر. وهذا هو أول اعتراض عملي ينفذه "حيتس 3" منذ نشره في عام 2017"، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنه اعترض صاروخًا أُطلق على إسرائيل من اليمن.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية استخدام نظام الدفاع الصاروخي "حيتس 2" لاعتراض صاروخ أرض-أرض أطلقه "أنصار الله" في اليمن. كما تم إسقاطه في منطقة البحر الأحمر قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية.يذكر أن حيتس 3: هو نظام اعتراضي لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وبعيدا عن حدود إسرائيل. ويتمتع الصاروخ بقدرة اعتراضية بعيدة المدى، على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-ضباطه-في-معارك-شمال-قطاع-غزة--1082999987.html
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رصد عسكري, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, إسرائيل, العالم
رصد عسكري, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, إسرائيل, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن استخدام نظام "حيتس 3" خارج الغلاف الجوي

06:24 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 10.11.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن أول استخدام قتالي ناجح لنظام الدفاع الصاروخي حيتس 3 (السهم 3)، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية.
وقالت الخدمة الصحفية للوزارة: "في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم إطلاق نظام الدفاع الصاروخي "حيتس 3" بنجاح للاستخدام القتالي لأول مرة. اعترض النظام بشكل فعال هدفًا تم إطلاقه باتجاه إسرائيل في منطقة البحر الأحمر. وهذا هو أول اعتراض عملي ينفذه "حيتس 3" منذ نشره في عام 2017"، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في معارك شمال قطاع غزة
04:10 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنه اعترض صاروخًا أُطلق على إسرائيل من اليمن.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية استخدام نظام الدفاع الصاروخي "حيتس 2" لاعتراض صاروخ أرض-أرض أطلقه "أنصار الله" في اليمن. كما تم إسقاطه في منطقة البحر الأحمر قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية.
يذكر أن حيتس 3: هو نظام اعتراضي لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وبعيدا عن حدود إسرائيل. ويتمتع الصاروخ بقدرة اعتراضية بعيدة المدى، على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي.
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