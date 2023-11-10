https://sputnikarabic.ae/20231110/الحرس-الثوري-الإيراني-الولايات-المتحدة-لن-تتمكن-من-إنقاذ-إسرائيل-1083025326.html
الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة لن تتمكن من إنقاذ إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة لن تتمكن من إنقاذ إسرائيل
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إنقاذ إسرائيل، مؤكدا أنها "ستسقط". 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T18:15+0000
2023-11-10T18:15+0000
2023-11-10T18:15+0000
الحرس الثوري الإيراني
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066565983_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_f161ddc25246fde8574d94e566000e2e.jpg
وأوضح سلامي: "إسرائيل، التي كانت جدارا استخباراتيا قويا انهارت خلال عملية حماس العسكرية، ولا يمكن لإسرائيل البقاء على قيد الحياة بتاريخها الإجرامي، وهذا هو الطريق إلى تدهورها وتدميرها، إذ أنه تم تقويض إمكانات الردع الإسرائيلية، ولن تتمكن الولايات المتحدة من إنقاذ إسرائيل، بل ستسقط بالتأكيد"، بحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سفينة أمريكية أنهت أمس تفريغ عشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم وهي مخصصة للقتال في غزة وكذلك في لبنان حيث يستخدمها سلاح المدفعية في الرد على مصادر النيران، خاصة بعد الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات.وتابعت الصحيفة: "مع استلام القذائف، تكون وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قد استكملا استيعاب وتفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في نحو 170 حاوية. وتم تحميل المعدات على مئات الشاحنات ونقلها إلى الوحدات القتالية".
https://sputnikarabic.ae/20231110/الصليب-الأحمر-الدولي-النظام-الصحي-في-غزة-وصل-إلى-نقطة-اللاعودة-1083024589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066565983_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_e9e7e3162bed7c6ada32620698daee8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
الحرس الثوري الإيراني, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة لن تتمكن من إنقاذ إسرائيل
تابعنا عبر
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إنقاذ إسرائيل، مؤكدا أنها "ستسقط".
وأوضح سلامي: "إسرائيل، التي كانت جدارا استخباراتيا قويا انهارت خلال عملية حماس العسكرية، ولا يمكن لإسرائيل البقاء على قيد الحياة بتاريخها الإجرامي، وهذا هو الطريق إلى تدهورها وتدميرها، إذ أنه تم تقويض إمكانات الردع الإسرائيلية، ولن تتمكن الولايات المتحدة من إنقاذ إسرائيل، بل ستسقط بالتأكيد"، بحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقالت صحيفة إسرائيلية إن الولايات المتحدة أعادت، يوم الخميس الماضي، عشرات الآلاف من قذائف المدفعية بعدما كانت قد نقلتها من إسرائيل إلى أوكرانيا بهدف استخدامها في المعارك هناك.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سفينة أمريكية أنهت أمس تفريغ عشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم
وهي مخصصة للقتال في غزة وكذلك في لبنان حيث يستخدمها سلاح المدفعية في الرد على مصادر النيران، خاصة بعد الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات.
وتابعت الصحيفة
: "مع استلام القذائف، تكون وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قد استكملا استيعاب وتفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في نحو 170 حاوية. وتم تحميل المعدات على مئات الشاحنات ونقلها إلى الوحدات القتالية".