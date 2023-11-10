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الخارجية الروسية: وضع تخزين النفايات المشعة في أوكرانيا يأخذ طابعا مرعبا
الخارجية الروسية: وضع تخزين النفايات المشعة في أوكرانيا يأخذ طابعا مرعبا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الوضع المتعلق بتخزين النفايات المشعة الخطرة في أوكرانيا يتخذ طابعا مرعبا، فهناك خطر... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T11:14+0000
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وأوضحت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "الوضع المتعلق بتخزين النفايات المشعة الخطرة في أوكرانيا يأخذ طابعا مرعبا".اختتمت ماريا زاخاروفا قولها: "وفقا لمعلوماتنا، لا تخصص كييف تمويلا لضمان السلامة البيئية لمنشآت مصنع دنيبر للكيماويات، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى كارثة بيئية ليس فقط في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف في البلاد، ولكن أيضا خارج حدودها".
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: وضع تخزين النفايات المشعة في أوكرانيا يأخذ طابعا مرعبا
11:14 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الوضع المتعلق بتخزين النفايات المشعة الخطرة في أوكرانيا يتخذ طابعا مرعبا، فهناك خطر دخول مثل هذه النفايات من مصنع دنيبر للكيماويات إلى نهر الدنيبر والمياه الجوفية بسبب نقص التمويل اللازم من كييف.
وأوضحت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "الوضع المتعلق بتخزين النفايات المشعة الخطرة في أوكرانيا يأخذ طابعا مرعبا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن النفايات الناتجة عن معالجة نفايات "خام اليورانيوم" في مصنع دنيبر للكيماويات الواقع في مدينة كامينسكوي (دنيبرودزيرجينسك سابقا) هي مصدر مهم وخطير للتلوث البيئي، كما ذكرت الاحتمال الكبير "لدخول نحو 12 مليون طن من النفايات المشعة إلى نهر الدنيبر والمياه الجوفية نتيجة تآكل محتمل لسد أحد مرافق التخزين الواقعة على بعد 800 متر من النهر وروافده كونوبليانكا".
وأضافت زاخاروفا: "يتم نقل نحو 14 طنا من الغبار المشع سنويا حول الحي، بما في ذلك السقوط على الأراضي الزراعية".
اختتمت ماريا زاخاروفا قولها: "وفقا لمعلوماتنا، لا تخصص كييف تمويلا لضمان السلامة البيئية لمنشآت مصنع دنيبر للكيماويات، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى كارثة بيئية ليس فقط في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف في البلاد، ولكن أيضا خارج حدودها".