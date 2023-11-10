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https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الجوية-الأمريكية-تبدأ-اختبارات-الطيران-لأحدث-قاذفة-لديها-بي-21-رايدر-فيديو-1083025661.html
القوات الجوية الأمريكية تبدأ اختبارات الطيران لأحدث قاذفة لديها "بي-21 رايدر"... فيديو
القوات الجوية الأمريكية تبدأ اختبارات الطيران لأحدث قاذفة لديها "بي-21 رايدر"... فيديو
أفادت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوية الأمريكية بدأت اختبارات الطيران لأحدث قاذفاتها الاستراتيجية "بي-21... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T18:25+0000
2023-11-10T18:25+0000
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وقالت ستيفانيك، لوكالة "سبوتنيك": "تخضع القاذفة بي - 21 رايدر، إلى اختبارات الطيران، وهذه خطوة مهمة في عملية الاختبار، التي يجريها مركز اختبار القوات الجوية وجناح الاختبار لمجموعة الاختبار المشتركة بي-21 412، لضمان الاستقرار ومدى الطيران والقدرة القتالية (للقاذفة)، من أجل ردع العدوان والهجمات الاستراتيجية ضد الولايات المتحدة، وحماية حلفائنا وشركائنا".ونشر المصور الصحفي المستقل مات هارتمان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، فيديو عبر منصة "إكس"، لطائرة في وضعية الهبوط تحلق في الهواء على ارتفاع منخفض، مصحوبة بمقاتلة.وكتب هارتمان، المتخصص في مجال الطيران، أن هذا كان الطيران الأول لـ "بي-21 رايدر"، وهي قاذفة طورتها شركة "نورثروب غرومان" المصممة بتقنية التخفي، التي عرضتها الشركة لأول مرة، منذ أقل من عام.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

القوات الجوية الأمريكية تبدأ اختبارات الطيران لأحدث قاذفة لديها "بي-21 رايدر"... فيديو

18:25 GMT 10.11.2023
© AFP 2023 / DESHAKALYAN CHOWDHURYطائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16"
طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / DESHAKALYAN CHOWDHURY
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أفادت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوية الأمريكية بدأت اختبارات الطيران لأحدث قاذفاتها الاستراتيجية "بي-21 رايدر".
وقالت ستيفانيك، لوكالة "سبوتنيك": "تخضع القاذفة بي - 21 رايدر، إلى اختبارات الطيران، وهذه خطوة مهمة في عملية الاختبار، التي يجريها مركز اختبار القوات الجوية وجناح الاختبار لمجموعة الاختبار المشتركة بي-21 412، لضمان الاستقرار ومدى الطيران والقدرة القتالية (للقاذفة)، من أجل ردع العدوان والهجمات الاستراتيجية ضد الولايات المتحدة، وحماية حلفائنا وشركائنا".
ونشر المصور الصحفي المستقل مات هارتمان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، فيديو عبر منصة "إكس"، لطائرة في وضعية الهبوط تحلق في الهواء على ارتفاع منخفض، مصحوبة بمقاتلة.
وكتب هارتمان، المتخصص في مجال الطيران، أن هذا كان الطيران الأول لـ "بي-21 رايدر"، وهي قاذفة طورتها شركة "نورثروب غرومان" المصممة بتقنية التخفي، التي عرضتها الشركة لأول مرة، منذ أقل من عام.
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