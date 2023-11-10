https://sputnikarabic.ae/20231110/البنتاغون-يرفع-السرية-عن-مشاهد-لقصف-مقاتلات-إف-15-مستودعا-في-سوريا-فيديو--1083008579.html

"البنتاغون" يرفع السرية عن مشاهد لقصف مقاتلات "إف-15" مستودعا في سوريا... فيديو

"البنتاغون" يرفع السرية عن مشاهد لقصف مقاتلات "إف-15" مستودعا في سوريا... فيديو

رفعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السرية عن مشاهد لقيام مقاتلات أمريكية باستهداف ما زعمت أنه مواقع لتخزين الأسلحة كانت تستخدمه مجموعات إيرانية شرقي... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T10:47+0000

2023-11-10T10:47+0000

2023-11-10T10:47+0000

رصد عسكري

العالم العربي

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وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة الأمريكية "نفذت غارة جوية على مستودع أسلحة شرقي سوريا تستخدمه الميليشيات المدعومة من إيران، ردا على العدد المتزايد من الهجمات على قواعد تضم قوات أمريكية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية"، بسحب الادعاءات.وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن "طائرتين مقاتلتين أمريكيتين من طراز إف-15 قصفتا، يوم الأربعاء، بعدة قنابل منشأة لتخزين الأسلحة بالقرب من حي ميسلون في دير الزور كان من المعروف أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمها".وبدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجّه بالتحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".وكشفت تقارير إعلامية عن حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.بحسب ما نشر موقع "الميادين"، فإن اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من مواقعه غرب الفرات.وفي وقت سابق، مساء الأربعاء الماضي، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي. وقال الجيش السوري:"الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق".وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها.‏ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، يوم الاثنين الماضي، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20231109/البنتاغون-إصابة-56-شخصًا-في-46-هجومًا-على-القوات-الأمريكية-بالشرق-الأوسط-منذ-17-أكتوبر-1082997204.html

https://sputnikarabic.ae/20231109/تقارير-اشتباكات-بين-قوات-التحالف-بقيادة-أمريكا-والجيش-السوري--في-دير-الزور-1082971865.html

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