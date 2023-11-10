https://sputnikarabic.ae/20231110/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-في-رسالة-إلى-الأسد-النظام-السوري-مسؤول-عن-أي-عمل-على-أراضيه-1083027057.html
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عن أي عمل على أراضيه
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عن أي عمل على أراضيه
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هاغاري، مساء اليوم الجمعة، إن النظام السوري مسؤول عن أي عمل يجري على أراضيه. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T19:49+0000
2023-11-10T19:49+0000
2023-11-10T19:53+0000
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1106_1920x0_80_0_0_cd2a8cc11ffa2d7b7ee6a1b0d4d9b26e.jpg
وأشار هاغاري خلال إحاطته اليومية، إلى الهجوم الذي شنه الطيران الإسرائيلي مساء أمس على أهداف داخل سوريا بدعوى إطلاق طائرة مسيّرة أصابت مدرسة في إيلات، دون وقوع إصابات.وقال المتحدث الإسرائيلي: "لقد هاجمنا منظمة إرهابية أطلقت طائرة دون طيار إلى أراضينا. وهذه هي الطائرة نفسها التي ضربت المدرسة في إيلات".ومضى بقوله: "سنواصل الرد بحزم على أي هدف لهذه المنظمة الإرهابية أو تلك. سوريا دولة ذات سيادة والنظام السوري مسؤول عن أي عمل يجري على أراضيه".وصباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا في سوريا ردًا على هجوم طائرة مسيرة على مدينة إيلات، أمس الخميس.وقال الجيش في بيان، عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجومًا في سوريا قبل وقت قصير، على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات، والتي أصابت مدرسة في المدينة".وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل إرهابي يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى الجيش الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير على أراضي دولة إسرائيل".يشار إلى أن سوريا حذرت، الأسبوع الماضي، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-نفذنا-قصفا-في-سوريا-ردا-على-هجوم-طائرة-مسيرة-على-إيلات-1082999782.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1476_1920x0_80_0_0_db8fa1ed57e5d78810fea7a4ef0d1966.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عن أي عمل على أراضيه
19:49 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 19:53 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هاغاري، مساء اليوم الجمعة، إن النظام السوري مسؤول عن أي عمل يجري على أراضيه.
وأشار هاغاري خلال إحاطته اليومية، إلى الهجوم الذي شنه الطيران الإسرائيلي مساء أمس على أهداف داخل سوريا بدعوى إطلاق طائرة مسيّرة أصابت مدرسة في إيلات، دون وقوع إصابات.
وقال المتحدث الإسرائيلي: "لقد هاجمنا منظمة إرهابية أطلقت طائرة دون طيار إلى أراضينا. وهذه هي الطائرة نفسها التي ضربت المدرسة في إيلات".
ومضى بقوله: "سنواصل الرد بحزم على أي هدف لهذه المنظمة الإرهابية أو تلك. سوريا دولة ذات سيادة والنظام السوري مسؤول عن أي عمل يجري على أراضيه".
وصباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا في سوريا ردًا على هجوم طائرة مسيرة على مدينة إيلات، أمس الخميس.
وقال الجيش في بيان، عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجومًا في سوريا قبل وقت قصير، على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات، والتي أصابت مدرسة في المدينة".
وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل إرهابي يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى الجيش الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير على أراضي دولة إسرائيل".
يشار إلى أن سوريا حذرت، الأسبوع الماضي، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.