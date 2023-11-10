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https://sputnikarabic.ae/20231110/المكتب-الإعلامي-في-غزة-إسرائيل-دمرت-88-مقرا-حكوميا-وتسببت-بخروج-60-مدرسة-عن-الخدمة--1083025489.html
المكتب الإعلامي في غزة: إسرائيل دمرت 88 مقرا حكوميا وتسببت بخروج 60 مدرسة عن الخدمة
المكتب الإعلامي في غزة: إسرائيل دمرت 88 مقرا حكوميا وتسببت بخروج 60 مدرسة عن الخدمة
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن إسرائيل دمرت 88 مقراً حكومياً وتسببت في خروج 60 مدرسة عن الخدمة آخرها كانت مدرسة "البراق". 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T18:22+0000
2023-11-10T18:22+0000
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وأضاف في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن "استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل يعني أنها ترتكبها بموافقة دولية".وطالب بشكل عاجل بفتح معبر "رفح" كي يكون ممراً آمناً لدخول المساعدات، مطالبا أيضا بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة "كي نتمكن من تقديم الخدمات الصحية والطبية".وحمّل المكتب الإعلامي إسرائيل والمجتمع الدولي والولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة عن جرائم إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة".واستهجن ما سماه موقف الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) "بالتخلي عن مسؤولياتها في شمال غزة".وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 11 ألف قتيل وأكثر من 27 ألف مصاب حتى اليوم الجمعة، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.والأربعاء الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الصليب-الأحمر-الدولي-النظام-الصحي-في-غزة-وصل-إلى-نقطة-اللاعودة-1083024589.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المكتب الإعلامي في غزة: إسرائيل دمرت 88 مقرا حكوميا وتسببت بخروج 60 مدرسة عن الخدمة

18:22 GMT 10.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
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كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن إسرائيل دمرت 88 مقراً حكومياً وتسببت في خروج 60 مدرسة عن الخدمة آخرها كانت مدرسة "البراق".
وأضاف في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن "استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل يعني أنها ترتكبها بموافقة دولية".
وطالب بشكل عاجل بفتح معبر "رفح" كي يكون ممراً آمناً لدخول المساعدات، مطالبا أيضا بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة "كي نتمكن من تقديم الخدمات الصحية والطبية".
وحمّل المكتب الإعلامي إسرائيل والمجتمع الدولي والولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة عن جرائم إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة".
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
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17:51 GMT
واستهجن ما سماه موقف الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) "بالتخلي عن مسؤولياتها في شمال غزة".
وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 11 ألف قتيل وأكثر من 27 ألف مصاب حتى اليوم الجمعة، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.
والأربعاء الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
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