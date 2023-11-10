تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف محيط المستشفيات رغم تواجد دباباتها وسط غزة.. صور وفيديو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن إسرائيل دمرت 88 مقراً حكومياً، وتسببت في خروج 60 مدرسة عن الخدمة، كانت آخرها مدرسة "البراق".

وجاء في تصريحات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "دمر الاحتلال 88 مقراً حكومياً، و60 مدرسة خرجت عن الخدمة، آخرها مدرسة البراق، التي استشهد فيها 25 شخص جراء القصف الإسرائيلي".

وأضاف: "استمرار هذه المجازر يعني أن الاحتلال يرتكبها بموافقة دولية .. نطالب بشكل عاجل فتح معبر رفح، ليكون ممراً آمناً لدخول المساعدات. ونطالب بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة، كي نتمكن من تقديم الخدمات الصحية والطبية .. نحن نُحمل إسرائيل والمجتمع الدولي وأميركا، المسؤولية الكاملة عن "جرائم" إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ونستهجن موقف الأونروا بالتخلي عن مسؤولياتها في شمال غزة".