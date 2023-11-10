تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف محيط المستشفيات رغم تواجد دباباتها وسط غزة.. صور وفيديو

مع دخول الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه اليوم الجمعة على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.
وقال ماكرون، "في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، هؤلاء الأطفال، وسيدات، وكبار سن يتعرضون للقصف والقتل.. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية... نحث إسرائيل على التوقف".
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر 10500 قتيلا وإصابة نحو 26 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 163 فلسطينيا وإصابة نحو 2400 آخرين.
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23:16 GMT 10.11.2023
هيئة البث الإسرائيلية: إحراز تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن
22:55 GMT 10.11.2023
22:55 GMT 10.11.2023
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: نشعر بالغضب الشديد من قصف إسرائيل لأهداف مدنية وهذا يخالف القانون الدولي
22:46 GMT 10.11.2023
22:46 GMT 10.11.2023
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن إسرائيل دمرت 88 مقراً حكومياً، وتسببت في خروج 60 مدرسة عن الخدمة، كانت آخرها مدرسة "البراق".
وجاء في تصريحات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "دمر الاحتلال 88 مقراً حكومياً، و60 مدرسة خرجت عن الخدمة، آخرها مدرسة البراق، التي استشهد فيها 25 شخص جراء القصف الإسرائيلي".
وأضاف: "استمرار هذه المجازر يعني أن الاحتلال يرتكبها بموافقة دولية .. نطالب بشكل عاجل فتح معبر رفح، ليكون ممراً آمناً لدخول المساعدات. ونطالب بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة، كي نتمكن من تقديم الخدمات الصحية والطبية .. نحن نُحمل إسرائيل والمجتمع الدولي وأميركا، المسؤولية الكاملة عن "جرائم" إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ونستهجن موقف الأونروا بالتخلي عن مسؤولياتها في شمال غزة".
22:38 GMT 10.11.2023
وزارة الصحة في غزة: توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة
22:33 GMT 10.11.2023
طالب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، كافة الأطراف العربية والدولية إلى التدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات غزة وشمال غزة.
ودعا كافة المؤسسات الأممية بالحضور فورا إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة لحماية المنظومة الصحية وتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية البحتة
22:30 GMT 10.11.2023
22:30 GMT 10.11.2023
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.
وقال ماكرون، "في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، هؤلاء الأطفال، وسيدات، وكبار سن يتعرضون للقصف والقتل.. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية... نحث إسرائيل على التوقف".