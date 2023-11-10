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https://sputnikarabic.ae/20231110/ماكرون-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يستهدف-المدنيين-ولا-شرعية-له-1083028290.html
ماكرون: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين ولا شرعية له
ماكرون: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين ولا شرعية له
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T22:17+0000
2023-11-10T22:45+0000
إيمانويل ماكرون
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
العالم
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وقال ماكرون، ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه يوم الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر 10500 قتيلا وإصابة نحو 26 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 163 فلسطينيا وإصابة نحو 2400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تقصف-محيط-المستشفيات-رغم-تواجد-دباباتها-وسط-غزة-صور-وفيديو-1083028397.html
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إيمانويل ماكرون, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي, العالم
إيمانويل ماكرون, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي, العالم

ماكرون: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين ولا شرعية له

22:17 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 22:45 GMT 10.11.2023)
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.
وقال ماكرون،
"في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، هؤلاء أطفال، وسيدات، وكبار سن يتعرضون للقصف والقتل.. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية... نحث إسرائيل على التوقف".
ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه يوم الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية مشيرا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
فلسطيني ينقل رجلا مصابا إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره، بعد غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف محيط المستشفيات رغم تواجد دباباتها وسط غزة.. صور وفيديو
22:29 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر 10500 قتيلا وإصابة نحو 26 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 163 فلسطينيا وإصابة نحو 2400 آخرين.
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