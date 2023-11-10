https://sputnikarabic.ae/20231110/خبير-مصادرة-الأصول-الروسية-ستدفع-الدول-لاستبدال-المؤسسات-المالية-الغربية-1083017787.html
خبير: مصادرة الأصول الروسية ستدفع الدول لاستبدال المؤسسات المالية الغربية
خبير: مصادرة الأصول الروسية ستدفع الدول لاستبدال المؤسسات المالية الغربية
نناقش في حلقة برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر إذاعة "سبوتنيك": روسيا وكازاخستان توقعان خطة للتعاون لمدة 3 سنوات؛ توقعات بارتفاع حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:45+0000
2023-11-10T13:45+0000
2023-11-10T13:45+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: مصادرة الأصول الروسية ستدفع الدول لاستبدال المؤسسات المالية الغربية
خبير: مصادرة الأصول الروسية ستدفع الدول لاستبدال المؤسسات المالية الغربية
أيدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية، وحق وزير الخارجية بنقلها لأوكرانيا والمنظمات الدولية.عن هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي:خبير: صعود "بريكس" سيؤدي إلى رفع مستوى المعيشة لسكان العالمتوقعت تقارير أمريكية أن مجموعة "بريكس" قد تتفوق على مجموعة السبع بحلول عام 2040 من حيث النفوذ السياسي والاقتصادي.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد الطلب:خبير: كازاخستان بوابة الغاز الروسي إلى آسيا الوسطىوقّع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكايف عقب مباحثاتهما في أستانا على بيان مشترك، وخطة للتعاون الروسي الكازاخي للفترة 2024 - 2026. كما وقعت وزارتا الطاقة في البلدين مذكرة تفاهم حول التعاون في مشاريع لبناء محطات للطاقة الكهروحرارية.حول هذا الموضوع، قال ستانيسلاف بريتشين، كبير الباحثين الاقتصاديين في جامعة IMEMO الروسية:التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: مصادرة الأصول الروسية ستدفع الدول لاستبدال المؤسسات المالية الغربية
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معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر إذاعة "سبوتنيك": روسيا وكازاخستان توقعان خطة للتعاون لمدة 3 سنوات؛ توقعات بارتفاع حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي إلى ضعف مجموعة "السبع" بحلول 2040؛ مجلس النواب الأمريكي يؤيد مشروع قانون نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
أيدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية، وحق وزير الخارجية بنقلها لأوكرانيا والمنظمات الدولية.
عن هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي:
"هذا سيؤدي إلى زيادة فقدان الثقة بالنظام العالمي المالي والمؤسسات الدولية الغربية كصندوق النقد والبنك الدولي والتوجه نحو مؤسسات مالية بديلة. على سبيل المثال، المؤسسات التابعة لروسيا ولدول البريكس بشكل عام. لأن الكثير من دول العالم لم تعد تمسك احتياجاتها بالعملة الصعبة بل تستبدل الدولار بأشياء أخرى وتضعها في البنوك غير الغربية كي لا تعاقب بهذه الطريقة كلما خالفت السياسة الأمريكية".
خبير: صعود "بريكس" سيؤدي إلى رفع مستوى المعيشة لسكان العالم
توقعت تقارير أمريكية أن مجموعة "بريكس" قد تتفوق على مجموعة السبع بحلول عام 2040 من حيث النفوذ السياسي والاقتصادي.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد الطلب:
"بريكس تضم مجموعة من أهم الدول من الناحية الاقتصادية والإنتاج وعدد السكان وبالفعل يتسهم بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ما يؤدي إلى زيادة التجارة العالمية بنسبة 60% لكن ليس مؤكدا أنها ستحل مكان مجموعة السبع الكبار المتقدمة تكنولوجيا، وهذا سيضع قواعد اقتصادية جديدة خاصة في ظل عملة موحدة ستؤدي إلى انتهاء دور الدولار كعملة أساسية في المدفوعات الدولية ولو كان هذا الأمر يحتاج لوقت، فنحن نتحدث عن تغير كامل في المعادلة من قبل أهم الدول المنتجة للغاز والمصدرة للطاقة وأكبر عدد من المستهلكين ما سيؤدي إلى رفع مستوى المعيشة".
خبير: كازاخستان بوابة الغاز الروسي إلى آسيا الوسطى
وقّع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكايف عقب مباحثاتهما في أستانا على بيان مشترك، وخطة للتعاون الروسي الكازاخي للفترة 2024 - 2026. كما وقعت وزارتا الطاقة في البلدين مذكرة تفاهم حول التعاون في مشاريع لبناء محطات للطاقة الكهروحرارية.
حول هذا الموضوع، قال ستانيسلاف بريتشين، كبير الباحثين الاقتصاديين في جامعة IMEMO الروسية:
"قبل شهر افتتحت روسيا وكازاخستان خط أنابيب للغاز سيذهب من خلاله الغاز الروسي إلى آسيا الوسطى، وكازاخستان تريد أن تصبح مركزًا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنطقة بأكملها. إذا نظرت إلى الخريطة، فإن كازاخستان هي بالفعل تربط بين روسيا ودول آسيا الوسطى. ليس لدينا طرق برية مباشرة هناك، إلا عبر هذه الدولة ويبدو أن هذا عامل مشترك، لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من الصعوبات".
التفاصيل في الملف الصوتي....