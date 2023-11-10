https://sputnikarabic.ae/20231110/دراسة-تكتشف-عشرات-النجوم-الضخمة-الهاربة-من-مجرة-درب-التبانة-1083024049.html

دراسة تكتشف عشرات النجوم الضخمة "الهاربة" من مجرة درب التبانة

دراسة تكتشف عشرات النجوم الضخمة "الهاربة" من مجرة درب التبانة

اكتشف فريق من علماء الفلك بقيادة مار كاريتيرو كاستريللو، باحث في قسم الفيزياء الفلكية، جامعة برشلونة، مجموعة كاملة من النجوم تتحرك بشكل مختلف عن المجرة، وهي... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T17:19+0000

2023-11-10T17:19+0000

2023-11-10T17:19+0000

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أكدت الأبحاث أن مجرة "درب التبانة" لا تستطيع التمسك بكل نجومها، إذ يتم طرد بعضها إلى الفضاء بين المجرات ويقضون حياتهم في رحلة غير مؤكدة، وقام فريق من علماء الفلك بإلقاء نظرة فاحصة على أضخم هذه النجوم الهاربة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم معرفة كيفية طردهم.تعمل مهمة مسبار "غايا" على تغيير علم الفلك من خلال توفير بيانات دقيقة وقوية يمكن للباحثين الآخرين استخدامها في أبحاثهم الخاصة. تعتمد هذه الورقة على مجموعة من بيانات غايا وبيانات من الكتالوغين.يوضح المؤلفون: "جزء مهم من النجوم الضخمة هي نجوم هاربة، وتتحرك هذه النجوم بسرعة غريبة كبيرة فيما يتعلق ببيئتها".لقد شرعوا في اكتشاف وتوصيف النجوم الضخمة والمبكرة الهاربة في كلا الكتالوغين من خلال فحص بيانات "غايا"، وأوضحوا أن "النجوم الضخمة من النوع المبكر "أو" و"بي" هي أكثر النجوم سطوعًا في درب التبانة، إنها مهمة في علم الفلك لأنها ضخمة جدًا وحيوية ولأن الكثير منها ينفجر على شكل مستعرات أعظم"، ولهذا السبب توجد كتالوغات محددة مخصصة لهم.لماذا تشكل النجوم الضخمة هذه النسبة العالية من النجوم الهاربة؟ هناك نظريتان متنافستان تحاولان تفسير النجوم الهاربة، وكلاهما يتضمن نجومًا ضخمة. الأول هو سيناريو الطرد الديناميكي (DES)، والآخر هو سيناريو المستعر الأعظم الثنائي (BSS)، إذ يتم إعطاء النجم الباقي ما يكفي من الطاقة في الاتجاه الصحيح حتى يتمكن من الهروب، ويمكنه أيضًا الهروب من جاذبية درب التبانة.يمكن أن تؤدي المواجهات بين النجوم الثنائية والمفردة إلى حدوث هروب، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.وخلص الباحثون إلى أن "النسبة المئوية الأعلى والسرعات الأعلى الموجودة في النوع "أو" مقارنةً بالنوع "بي" الهاربة تؤكد أن سيناريو الطرد الديناميكي أكثر احتمالاً من سيناريو المستعر الأعظم الثنائي".

https://sputnikarabic.ae/20231110/مجلة-علمية-الأرض-لديها-نبضة-قلب-غامضة-تدق-كل-27-مليون-عام-1083016431.html

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