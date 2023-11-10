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https://sputnikarabic.ae/20231110/فلسطين-مجلس-الأمن-الدولي-فشل-في-إثبات-دوره-كضامن-للحفاظ-على-السلام-والأمن-1083000697.html
فلسطين: مجلس الأمن الدولي فشل في إثبات دوره كضامن للحفاظ على السلام والأمن
فلسطين: مجلس الأمن الدولي فشل في إثبات دوره كضامن للحفاظ على السلام والأمن
أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي فشل في إثبات دوره كضامن للحفاظ على السلام والأمن، بنظر الفلسطينيين... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T05:52+0000
2023-11-10T05:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال منصور، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، مقيّما دور أعضاء مجلس الأمن الدولي في الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "مع الأسف، مجلس الأمن لم يرق حتى الآن إلى مستوى توقعاتنا وتوقعات البشرية جمعاء، بأن يكون الضامن للسلم والأمن الدوليين".ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة حول "الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية"، بحسب جدول أعمال المجلس.يذكر أن الصين تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلفًا للبرازيل.‏وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أن "الوضع في غزة، يتصدر جدول أعمال مجلس الأمن، للشهر الجاري، وأن الأولوية الملحّة هي وقف القتال، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، ومنع المزيد من امتداد الصراع".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، وفي 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231103/قطر-تطالب-مجلس-الأمن-بالاتفاق-على-قرار-يدعو-إلى-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-1082782992.html
https://sputnikarabic.ae/20231026/أمين-عام-جامعة-الدول-العربية-يهاجم-مجلس-الأمن-الدولي-بعد-فشله-في-التوصل-لقرار-بشأن-غزة-1082487361.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

فلسطين: مجلس الأمن الدولي فشل في إثبات دوره كضامن للحفاظ على السلام والأمن

05:52 GMT 10.11.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورجلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© POOL
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أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي فشل في إثبات دوره كضامن للحفاظ على السلام والأمن، بنظر الفلسطينيين والشعوب الأخرى.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال منصور، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، مقيّما دور أعضاء مجلس الأمن الدولي في الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "مع الأسف، مجلس الأمن لم يرق حتى الآن إلى مستوى توقعاتنا وتوقعات البشرية جمعاء، بأن يكون الضامن للسلم والأمن الدوليين".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
قطر تطالب مجلس الأمن بالاتفاق على قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة
3 نوفمبر, 17:02 GMT
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة حول "الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية"، بحسب جدول أعمال المجلس.
يذكر أن الصين تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلفًا للبرازيل.‏
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أن "الوضع في غزة، يتصدر جدول أعمال مجلس الأمن، للشهر الجاري، وأن الأولوية الملحّة هي وقف القتال، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، ومنع المزيد من امتداد الصراع".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
أمين عام الجامعة العربية يهاجم مجلس الأمن بعد فشله في التوصل لقرار بشأن غزة
26 أكتوبر, 14:22 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، وفي 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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