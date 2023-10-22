https://sputnikarabic.ae/20231022/رئيس-المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-لم-نتسلم-أي-مساعدات-اليوم-ومنذ-16-لم-تدخل-سوى-20-شاحنة---عاجل-1082332150.html
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لم نتسلم أي مساعدات اليوم ومنذ 16 يوما لم تدخل سوى 20 شاحنة
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لم نتسلم أي مساعدات اليوم ومنذ 16 يوما لم تدخل سوى 20 شاحنة
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه تم إبلاغ وكالة "الأونروا" بإرسال شاحنات لاستلام مساعدات في الموعد المحدد، الذي كان من المفترض الساعة... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T14:53+0000
2023-10-22T14:53+0000
2023-10-22T15:20+0000
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وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بعدما انتظروا تلك الفترة تم إبلاغهم بالعودة بالشاحنات ولم يتم استلام أي مساعدات اليوم دون أن نحصل على أي توضيح أو تبرير لهذا الأمر".وأضاف: "بغض النظر عما يجري على الجانب المصري، فإني أتحدث عن الجانب الفلسطيني… نحن لم نتسلم أي شكل من أشكال المساعدات اليوم.. الجانب الفلسطيني لم يدخله أي شحنة من شحنات المساعدات اليوم".وقال معروف إن "السيارات التي ذهبت إلى المعبر لكي تنقل المساعدات التي من المفترض دخولها اليوم لم يتم إدخالها بعد انتظار ساعات".وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "لم يدخل قطاع غزة منذ 16 يوما أي مساعدات سوى الشحنة التي دخلت أمس وهي مكونة من 20 شاحنة، واليوم لم يتم إدخال أي شاحنة".وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري باتجاه الأراضي الفلسطينية، وقال إن نحو 6 شاحنات بدأت بالدخول لقطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري.وقالت الصحفية المصرية ميسون أبو الحسن لـ"سبوتنيك"، إنه يجرى تجهيز نحو 17 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية ومواد الإسعافات الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومواد غذائية وأغطية.وأضافت أن الشاحنات تحركت منذ قليل باتجاه معبر رفح للمرحلة قبل النهائية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية، بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها قبل دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231021/دخول-20-شاحنة-محملة-بأدوية-ومستلزمات-طبية-وكمية-محدودة-من-المواد-الغذائية-عبر-معبر-رفح-فيديو-1082288994.html
https://sputnikarabic.ae/20231022/بدء-دخول-شاحنات-المساعدات-عبر-معبر-رفح-لقطاع-غزة-1082325048.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لم نتسلم أي مساعدات اليوم ومنذ 16 يوما لم تدخل سوى 20 شاحنة
14:53 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 22.10.2023) تابعنا عبر
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه تم إبلاغ وكالة "الأونروا" بإرسال شاحنات لاستلام مساعدات في الموعد المحدد، الذي كان من المفترض الساعة الثانية ظهر اليوم، لكنها بقيت لنحو 3 ساعات ولم تتسلم شيئا.
وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأحد: "بعدما انتظروا تلك الفترة تم إبلاغهم بالعودة بالشاحنات ولم يتم استلام أي مساعدات اليوم دون أن نحصل على أي توضيح أو تبرير لهذا الأمر".
وأضاف: "بغض النظر عما يجري على الجانب المصري، فإني أتحدث عن الجانب الفلسطيني… نحن لم نتسلم أي شكل من أشكال المساعدات اليوم.. الجانب الفلسطيني لم يدخله أي شحنة من شحنات المساعدات اليوم".
وقال معروف إن "السيارات التي ذهبت إلى المعبر لكي تنقل المساعدات التي من المفترض دخولها اليوم لم يتم إدخالها بعد انتظار ساعات".
وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "لم يدخل قطاع غزة منذ 16 يوما أي مساعدات سوى الشحنة التي دخلت
أمس وهي مكونة من 20 شاحنة، واليوم لم يتم إدخال أي شاحنة".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري باتجاه الأراضي الفلسطينية، وقال إن نحو 6 شاحنات بدأت بالدخول لقطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري.
وقالت الصحفية المصرية ميسون أبو الحسن لـ"سبوتنيك"، إنه يجرى تجهيز نحو 17 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية ومواد الإسعافات الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومواد غذائية وأغطية.
وأضافت أن الشاحنات تحركت منذ قليل باتجاه معبر رفح للمرحلة قبل النهائية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية
، بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها قبل دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.
وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة
بأنه كارثي".