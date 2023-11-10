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https://sputnikarabic.ae/20231110/مقتل-25-شخصا-على-الأقل-بغارة-إسرائيلية-على-مدرسة-في-قطاع-غزة--عاجل-1083023019.html
مقتل 25 شخصا على الأقل بغارة إسرائيلية على مدرسة في قطاع غزة... فيديو
مقتل 25 شخصا على الأقل بغارة إسرائيلية على مدرسة في قطاع غزة... فيديو
صرّح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، اليوم الجمعة، بأن 25 شخصاً على الأقل قتلوا بقصف إسرائيلي على مدرسة "البراق" في قطاع غزة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T16:00+0000
2023-11-10T16:31+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال أبو سلمية في تصريح لقناة "الجزيرة": "وصلنا (إلى المستشفى) 25 قتيلاً بعد قصف مدرسة البراق".وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم الأربعاء الماضي، إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف أو نقص الوقود والكهرباء.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الوزيرة قولها، في مؤتمر صحفي، إن "18 مستشفى من أصل 35 في غزة تم تعطيلها".من جهته، قال مروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في المؤتمر نفسه، أن وزارة الصحة فقدت الاتصال بالكامل مع الأطقم الطبية في مستشفى القدس، في منطقة تل الهوى نتيجة القصف الإسرائيلي.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم, العالم العربي

مقتل 25 شخصا على الأقل بغارة إسرائيلية على مدرسة في قطاع غزة... فيديو

16:00 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 16:31 GMT 10.11.2023)
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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صرّح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، اليوم الجمعة، بأن 25 شخصاً على الأقل قتلوا بقصف إسرائيلي على مدرسة "البراق" في قطاع غزة.
وقال أبو سلمية في تصريح لقناة "الجزيرة": "وصلنا (إلى المستشفى) 25 قتيلاً بعد قصف مدرسة البراق".
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم الأربعاء الماضي، إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف أو نقص الوقود والكهرباء.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الوزيرة قولها، في مؤتمر صحفي، إن "18 مستشفى من أصل 35 في غزة تم تعطيلها".
من جهته، قال مروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في المؤتمر نفسه، أن وزارة الصحة فقدت الاتصال بالكامل مع الأطقم الطبية في مستشفى القدس، في منطقة تل الهوى نتيجة القصف الإسرائيلي.
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