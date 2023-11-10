عربي
https://sputnikarabic.ae/20231110/موقع-ينشر-خرائط-تكشف-مناطق-توغل-القوات-الإسرائيلية-في-غزة-صور-1083014200.html
موقع ينشر خرائط تكشف مناطق توغل القوات الإسرائيلية في غزة... صور
موقع ينشر خرائط تكشف مناطق توغل القوات الإسرائيلية في غزة... صور
نشر موقع "وار مابر" خريطة لمناطق توغل القوات الإسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:08+0000
2023-11-10T12:08+0000
العالم
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083013496_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a1c161a1dc028789a4b2c0276e3def37.jpg
ووفقا للخريطة، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي التقدم داخل مدينة غزة من الشمال، بالإضافة إلى التقدم من الجنوب على طول الساحل. وأشار الموقع إلى أن الممر الآمن الذي افتتحته القوات الإسرائيلية في القطاع لإجلاء المدنيين لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور، لمدة 4-6 ساعات يوميا.ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083013496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e64f5b884964d9e3126ee80f25898467.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

موقع ينشر خرائط تكشف مناطق توغل القوات الإسرائيلية في غزة... صور

12:08 GMT 10.11.2023
© Photo / unsplashخريطة غزة
خريطة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Photo / unsplash
تابعنا عبرTelegramNabd
نشر موقع "وار مابر" خريطة لمناطق توغل القوات الإسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة.
ووفقا للخريطة، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي التقدم داخل مدينة غزة من الشمال، بالإضافة إلى التقدم من الجنوب على طول الساحل.
وأشار الموقع إلى أن الممر الآمن الذي افتتحته القوات الإسرائيلية في القطاع لإجلاء المدنيين لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور، لمدة 4-6 ساعات يوميا.
ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو10:18 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала