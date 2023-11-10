https://sputnikarabic.ae/20231110/موقع-ينشر-خرائط-تكشف-مناطق-توغل-القوات-الإسرائيلية-في-غزة-صور-1083014200.html
موقع ينشر خرائط تكشف مناطق توغل القوات الإسرائيلية في غزة... صور
موقع ينشر خرائط تكشف مناطق توغل القوات الإسرائيلية في غزة... صور
نشر موقع "وار مابر" خريطة لمناطق توغل القوات الإسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:08+0000
2023-11-10T12:08+0000
2023-11-10T12:08+0000
العالم
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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ووفقا للخريطة، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي التقدم داخل مدينة غزة من الشمال، بالإضافة إلى التقدم من الجنوب على طول الساحل. وأشار الموقع إلى أن الممر الآمن الذي افتتحته القوات الإسرائيلية في القطاع لإجلاء المدنيين لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور، لمدة 4-6 ساعات يوميا.ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
موقع ينشر خرائط تكشف مناطق توغل القوات الإسرائيلية في غزة... صور
تابعنا عبر
نشر موقع "وار مابر" خريطة لمناطق توغل القوات الإسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة.
ووفقا للخريطة، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي التقدم داخل مدينة غزة من الشمال، بالإضافة إلى التقدم من الجنوب على طول الساحل.
وأشار الموقع إلى أن الممر الآمن الذي افتتحته القوات الإسرائيلية في القطاع لإجلاء المدنيين لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور، لمدة 4-6 ساعات يوميا.
ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.