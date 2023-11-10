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الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار الملك خالد بن عبد العزيز في الرياض
الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار الملك خالد بن عبد العزيز في الرياض
أفادت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الجمعة، بوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مطار الملك خالد بن عبد العزيز الدولي في الرياض. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T18:42+0000
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وأضافت الرئاسة السورية في بيان عبر صفحتها على "تلغرام": "كان في استقبال الأسد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري".وأكد بيان الرئاسة أن "زيارة الأسد تأتي في إطار المشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وما يتسبب بسقوط المئات من الشهداء والجرحى يومياً ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة".وتلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، في وقت سابق، اتصالا من الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث التطورات في الأراضي الفلسـطينية والأوضاع في المنطقة.وذكر حساب رئاسة الجمهورية السورية: "تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية تضامنت مع العملية التي أطلقها الجناح العسكري لحركة "حماس" التي حملت عنوان "طوفان الأقصى"، فيما أكدت الخارجية السورية أن فلسطين أصبحت "تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".
https://sputnikarabic.ae/20231110/سفير-مصري-سابق-يوضح-أهداف-القمة-المصرية---القطرية-قبل-اجتماع-الرياض-1083024197.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي

الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار الملك خالد بن عبد العزيز في الرياض

18:42 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 19:30 GMT 10.11.2023)
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أفادت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الجمعة، بوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مطار الملك خالد بن عبد العزيز الدولي في الرياض.
وأضافت الرئاسة السورية في بيان عبر صفحتها على "تلغرام": "كان في استقبال الأسد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري".
وأكد بيان الرئاسة أن "زيارة الأسد تأتي في إطار المشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، وما يتسبب بسقوط المئات من الشهداء والجرحى يومياً ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة".
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17:24 GMT
وتلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، في وقت سابق، اتصالا من الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث التطورات في الأراضي الفلسـطينية والأوضاع في المنطقة.
وذكر حساب رئاسة الجمهورية السورية: "تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية تضامنت مع العملية التي أطلقها الجناح العسكري لحركة "حماس" التي حملت عنوان "طوفان الأقصى"، فيما أكدت الخارجية السورية أن فلسطين أصبحت "تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".
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