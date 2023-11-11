عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده إثر معارك شمالي قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231111/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإطلاق-سراح-الأسرى-لدى-حماس-1083056935.html
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس"
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس"
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T18:38+0000
2023-11-11T18:38+0000
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082398576_0:51:1640:974_1920x0_80_0_0_fa3f8d78c0a76eed5081b7044fa04a1d.jpg
وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولا"، و"خلاص الأسرى الآن".ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز عشرات الأسرى منذ هجومها على المستوطنات يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تقول الحركة الفلسطينية "حماس"، إنها ترغب في مبادلتهم بنحو 6 آلاف أسير لدى إسرائيل.وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082398576_164:0:1621:1093_1920x0_80_0_0_295f2b2751b68d863aab9610b0d7348a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس"

18:38 GMT 11.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalitيوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة "حماس" الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
يوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة حماس الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegramNabd
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولا"، و"خلاص الأسرى الآن".
ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".
وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز عشرات الأسرى منذ هجومها على المستوطنات يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تقول الحركة الفلسطينية "حماس"، إنها ترغب في مبادلتهم بنحو 6 آلاف أسير لدى إسرائيل.
وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"...إسرائيل تقصف محيط المستشفيات..وانهيار الوضع الصحي في غزة..صور وفيديو15:35 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала