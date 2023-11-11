https://sputnikarabic.ae/20231111/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإطلاق-سراح-الأسرى-لدى-حماس-1083056935.html
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس"
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس"
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T18:38+0000
2023-11-11T18:38+0000
2023-11-11T18:38+0000
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وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولا"، و"خلاص الأسرى الآن".ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز عشرات الأسرى منذ هجومها على المستوطنات يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تقول الحركة الفلسطينية "حماس"، إنها ترغب في مبادلتهم بنحو 6 آلاف أسير لدى إسرائيل.وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس"
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تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولا"، و"خلاص الأسرى الآن".
ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".
وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز عشرات الأسرى منذ هجومها على المستوطنات يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تقول الحركة الفلسطينية "حماس"، إنها ترغب في مبادلتهم بنحو 6 آلاف أسير لدى إسرائيل.
وشنت إسرائيل
بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.