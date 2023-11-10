https://sputnikarabic.ae/20231110/نتنياهو-لرؤساء-السلطات-المحلية-في-غلاف-غزة-الجيش-الإسرائيلي-سيبقى-مسيطرا-على-قطاع-غزة-1083020098.html

نتنياهو لرؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة: الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرا على قطاع غزة

نتنياهو لرؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة: الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرا على قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرا على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T14:42+0000

2023-11-10T14:42+0000

2023-11-10T14:42+0000

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جاء ذلك خلال لقاء جمعه برؤساء السلطات المحلية لمستوطنات غلاف غزة، الذي عقد في قاعدة كيريا في تل أبيب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال رؤساء المستوطنات لنتنياهو إنهم يطالبون بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى "عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، واستكمال العمل في غزة حتى آخر إرهابي".ورد نتنياهو عليهم بأن "قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على القطاع، ولن نسلمه لقوى خارجية".من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن نتنياهو قوله إنه "بعد القضاء على حماس، ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان عدم وجود تهديد من القطاع تجاه مواطني إسرائيل".وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 11 ألف قتيل وأكثر من 27 ألف مصاب حتى اليوم الجمعة، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.والأربعاء الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

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