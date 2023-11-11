https://sputnikarabic.ae/20231111/الأسد-الطارئ-في-قمتنا-ليس-القتل-وإنما-تفوق-الصهيونية-على-نفسها-في-الهمجية---عاجل--1083045263.html
الأسد: الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية
الأسد: الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية
قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، إن "الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية"، وذلك خلال أعمال القمة العربية الإسلامية... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T13:19+0000
2023-11-11T13:19+0000
2023-11-11T13:47+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأضاف الأسد خلال الاجتماع، أن "السلام الفاشل نتيجته الوحيدة أن الكيان الإسرائيلي ازداد عدوانية والوضع الفلسطيني ازداد بؤسًا".كما أشار الرئيس الأسد إلى أن "المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا".كما أضاف الأسد بأن "غزة لم تكن يوما قضية... فلسطين هي القضية وغزة تجسيد لجوهرها وتعبير صارخ عن معاناة شعبها".ونوه الأسد بأن "غزة جزء من كل والعدوان الأخير عليها هو محطة في سياق طويل يعود إلى 75 عاما من الإجرام الصهيوني".وقال الأسد أيضا إن "الحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني".يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/رئيسي-أمريكا-شريك-أساسي-في-الجرائم-التي-تحدث-في-غزة---عاجل-1083044311.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
الأسد: الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية
13:19 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 13:47 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، إن "الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية"، وذلك خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف الأسد خلال الاجتماع، أن "السلام الفاشل نتيجته الوحيدة أن الكيان الإسرائيلي ازداد عدوانية والوضع الفلسطيني ازداد بؤسًا".
كما أشار الرئيس الأسد إلى أن "المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا".
ونوّه الأسد أيضا بأنه "لا يمكن عزل الإجرام المستمر عن طريقة تعاطينا كدول عربية وإسلامية مع الأحداث المتكررة بشكل مجتزأ من القضية الفلسطينية".
كما أضاف الأسد بأن "غزة لم تكن يوما قضية... فلسطين هي القضية وغزة تجسيد لجوهرها وتعبير صارخ عن معاناة شعبها".
وقال الأسد خلال الاجتماع إنه "بما فرضته المقاومة الفلسطينية الباسلة من واقع جديد في منطقتنا امتلكنا الأدوات السياسية التي تمكننا من تغيير المعادلات".
ونوه الأسد بأن "غزة جزء من كل والعدوان الأخير عليها هو محطة في سياق طويل يعود إلى 75 عاما من الإجرام الصهيوني".
وقال الأسد أيضا إن "الحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني".
وأضاف الأسد، قائلا: "هل يحتاج الفلسطيني منا المعونات الإنسانية أولاً أم يحتاج إلى الحماية مما هو قادم من إبادة بحقه؟".
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.