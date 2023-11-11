https://sputnikarabic.ae/20231111/الأسد-الطارئ-في-قمتنا-ليس-القتل-وإنما-تفوق-الصهيونية-على-نفسها-في-الهمجية---عاجل--1083045263.html

الأسد: الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية

الأسد: الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، إن "الطارئ في قمتنا ليس القتل وإنما تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية"، وذلك خلال أعمال القمة العربية الإسلامية... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T13:19+0000

2023-11-11T13:19+0000

2023-11-11T13:47+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1106_1920x0_80_0_0_cd2a8cc11ffa2d7b7ee6a1b0d4d9b26e.jpg

وأضاف الأسد خلال الاجتماع، أن "السلام الفاشل نتيجته الوحيدة أن الكيان الإسرائيلي ازداد عدوانية والوضع الفلسطيني ازداد بؤسًا".كما أشار الرئيس الأسد إلى أن "المزيد من الوداعة العربية تساوي المزيد من الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا".كما أضاف الأسد بأن "غزة لم تكن يوما قضية... فلسطين هي القضية وغزة تجسيد لجوهرها وتعبير صارخ عن معاناة شعبها".ونوه الأسد بأن "غزة جزء من كل والعدوان الأخير عليها هو محطة في سياق طويل يعود إلى 75 عاما من الإجرام الصهيوني".وقال الأسد أيضا إن "الحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني".يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.

https://sputnikarabic.ae/20231111/رئيسي-أمريكا-شريك-أساسي-في-الجرائم-التي-تحدث-في-غزة---عاجل-1083044311.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى