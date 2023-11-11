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https://sputnikarabic.ae/20231111/الأمين-العام-لـالناتو-يقترح-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-في-أقرب-وقت-ممكن-1083045853.html
الأمين العام لـ"الناتو" يقترح ضم أوكرانيا إلى الحلف في أقرب وقت ممكن
الأمين العام لـ"الناتو" يقترح ضم أوكرانيا إلى الحلف في أقرب وقت ممكن
كتبت صحيفة غربية أن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، اقترح قبول أوكرانيا في الحلف "دون الأراضي التي خسرتها". 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T13:28+0000
2023-11-11T13:28+0000
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وقال راسموسن: "حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية ودعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. نحن بحاجة إلى هيكل أمني أوروبي جديد تكون فيه أوكرانيا في قلب حلف شمال الأطلسي".ووفقا لراسموسن، لا يمكن تأجيل قضية عضوية كييف حتى العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يعتقد الأمين العام السابق للكتلة العسكرية أن استبعاد المناطق التي تسيطر عليها روسيا من حلف شمال الأطلسي سيقلل من خطر الصراع معها. ووفقا للمسؤول السابق، فإن انضمام أوكرانيا إلى الناتو لا يعني بالضرورة تجميد الأعمال القتالية.وبحسب تقارير إعلامية، تجري عشية انعقاد قمة التحالف المقبلة مناقشات حول استقطاب متخصصين عسكريين لدراسة القضايا المتعلقة بعضوية إحدى دول أوروبا الشرقية في التحالف العسكري. وعلى وجه الخصوص، وتتم مناقشة مشكلة ترسيم خط المواجهة بطريقة تظهر أين يمكن أن تبدأ الأراضي التي تعتبر جزءًا من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231111/كاتب-غربي-الجميع-يبدؤون-بمغادرة-سفينة-زيلسنيكي-الغارقة-1083044763.html
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العالم
العالم

الأمين العام لـ"الناتو" يقترح ضم أوكرانيا إلى الحلف في أقرب وقت ممكن

13:28 GMT 11.11.2023
© AFP 2023 / John Thysراسموسن
راسموسن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / John Thys
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كتبت صحيفة غربية أن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، اقترح قبول أوكرانيا في الحلف "دون الأراضي التي خسرتها".
وقال راسموسن: "حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية ودعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. نحن بحاجة إلى هيكل أمني أوروبي جديد تكون فيه أوكرانيا في قلب حلف شمال الأطلسي".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
كاتب غربي: الجميع يبدؤون بمغادرة سفينة زيلسنيكي الغارقة
12:53 GMT
ووفقا لراسموسن، لا يمكن تأجيل قضية عضوية كييف حتى العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يعتقد الأمين العام السابق للكتلة العسكرية أن استبعاد المناطق التي تسيطر عليها روسيا من حلف شمال الأطلسي سيقلل من خطر الصراع معها. ووفقا للمسؤول السابق، فإن انضمام أوكرانيا إلى الناتو لا يعني بالضرورة تجميد الأعمال القتالية.
وبحسب تقارير إعلامية، تجري عشية انعقاد قمة التحالف المقبلة مناقشات حول استقطاب متخصصين عسكريين لدراسة القضايا المتعلقة بعضوية إحدى دول أوروبا الشرقية في التحالف العسكري. وعلى وجه الخصوص، وتتم مناقشة مشكلة ترسيم خط المواجهة بطريقة تظهر أين يمكن أن تبدأ الأراضي التي تعتبر جزءًا من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.
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