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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده بقطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-5-من-جنوده-بقطاع-غزة-1083055216.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده بقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده بقطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل 5 من جنوده، وإصابة 6 بينهما ضابطان بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T17:28+0000
2023-11-11T17:44+0000
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جاء ذلك في بيان للجيش نشره على موقعه الرسمي.وقال الجيش: "الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أوديم (شمال)، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551، سقط في معركة شمال قطاع غزة".وأضاف: "الرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 سنة، من عين زوريم، عضو الكتيبة 697، اللواء 551، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، سقط في معركة شمال قطاع غزة".كذلك، بحسب بيان الجيش قتل في المعارك بشمال غزة كل من الرقيب يوسف حاييم (يوسي) هرشكوفيتس، 44 عاماً، والرقيب سيرغي شميركين، 32 عاماً، والرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما.وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 43.كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين و4 جنود بجروح وصفت بالخطيرة الليلة الماضية خلال المعارك بشمال قطاع غزة.وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
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إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده بقطاع غزة

17:28 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 17:44 GMT 11.11.2023)
© AP Photo / Bernat Armangueأسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
أسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل 5 من جنوده، وإصابة 6 بينهما ضابطان بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للجيش نشره على موقعه الرسمي.
وقال الجيش: "الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أوديم (شمال)، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551، سقط في معركة شمال قطاع غزة".
وأضاف: "الرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 سنة، من عين زوريم، عضو الكتيبة 697، اللواء 551، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، سقط في معركة شمال قطاع غزة".
كذلك، بحسب بيان الجيش قتل في المعارك بشمال غزة كل من الرقيب يوسف حاييم (يوسي) هرشكوفيتس، 44 عاماً، والرقيب سيرغي شميركين، 32 عاماً، والرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 43.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين و4 جنود بجروح وصفت بالخطيرة الليلة الماضية خلال المعارك بشمال قطاع غزة.
وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
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