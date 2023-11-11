https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الجزائري-يقيل-رئيس-الحكومة-ويعين-نذير-العرباوي-خلفا-له-1083052081.html
الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة ويعين نذير العرباوي خلفا له
الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة ويعين نذير العرباوي خلفا له
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، قرارا بتعيين نذير العرباوي رئيسا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T15:48+0000
2023-11-11T15:48+0000
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وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عيّن نذير العرباوي وزيرا أولا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأضاف البيان: "كما عيّن الرئيس، المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والتحقيقات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة".يشار إلى أن أيمن بن عبد الرحمن، تولى رئاسة الحكومة الجزائرية في يونيو/ حزيران 2021، خلفا لعبد العزيز جراد، الذي قدم استقالته بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية.وقبل تعيينه رئيسا للحكومة، شغل أيمن بن عبد الرحمن، منصب وزير المالية في الحكومة الجزائرية، منذ 23 يونيو 2020، كما تقلّد منصب محافظ البنك المركزي منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.وكان رئيس الحكومة الجزائرية المعيّن حديثا، نذير العرباوي، يشغل منصب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230316/الرئيس-الجزائري-يعفي-وزير-الخارجية-من-منصبه-ضمن-تعديل-حكومي-يشمل-عددا-من-الوزراء-1074824028.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, عبد المجيد تبون
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة ويعين نذير العرباوي خلفا له
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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، قرارا بتعيين نذير العرباوي رئيسا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عيّن نذير العرباوي وزيرا أولا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه"، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
وأضاف البيان: "كما عيّن الرئيس، المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والتحقيقات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة".
يشار إلى أن أيمن بن عبد الرحمن، تولى رئاسة الحكومة الجزائرية في يونيو/ حزيران 2021، خلفا لعبد العزيز جراد، الذي قدم استقالته بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية.
وقبل تعيينه رئيسا للحكومة، شغل أيمن بن عبد الرحمن، منصب وزير المالية في الحكومة الجزائرية، منذ 23 يونيو 2020، كما تقلّد منصب محافظ البنك المركزي منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية المعيّن حديثا، نذير العرباوي، يشغل منصب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/ أيلول 2021.