https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الجزائري-يقيل-رئيس-الحكومة-ويعين-نذير-العرباوي-خلفا-له-1083052081.html

الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة ويعين نذير العرباوي خلفا له

الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة ويعين نذير العرباوي خلفا له

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، قرارا بتعيين نذير العرباوي رئيسا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T15:48+0000

2023-11-11T15:48+0000

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عبد المجيد تبون

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وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عيّن نذير العرباوي وزيرا أولا للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأضاف البيان: "كما عيّن الرئيس، المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والتحقيقات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة".يشار إلى أن أيمن بن عبد الرحمن، تولى رئاسة الحكومة الجزائرية في يونيو/ حزيران 2021، خلفا لعبد العزيز جراد، الذي قدم استقالته بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية.وقبل تعيينه رئيسا للحكومة، شغل أيمن بن عبد الرحمن، منصب وزير المالية في الحكومة الجزائرية، منذ 23 يونيو 2020، كما تقلّد منصب محافظ البنك المركزي منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.وكان رئيس الحكومة الجزائرية المعيّن حديثا، نذير العرباوي، يشغل منصب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/ أيلول 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230316/الرئيس-الجزائري-يعفي-وزير-الخارجية-من-منصبه-ضمن-تعديل-حكومي-يشمل-عددا-من-الوزراء-1074824028.html

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الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, عبد المجيد تبون