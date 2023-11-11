https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-العراقي-نطالب-المجتمع-الدولي-بإدانة-الانتهاكات-الخطيرة-واستهداف-المؤسسات-المدنية-في-غزة-1083046877.html
الرئيس العراقي: نطالب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في غزة
الرئيس العراقي: نطالب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في غزة
جدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، موقف بلاده بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T14:07+0000
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وندد الرئيس العراقي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، "بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في الحرب التي تشنها على قطاع غزة"، مؤكدا أن هناك "محاولة إسرائيلية بائسة للإجهاز على قضية فلسطين".وشدد على ضرورة التحرك السريع والجاد لإدخال المساعدات إلى غزة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الخطيرة واستهداف المؤسسات المدنية في القطاع.يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الأسد-الطارئ-في-قمتنا-ليس-القتل-وإنما-تفوق-الصهيونية-على-نفسها-في-الهمجية---عاجل--1083045263.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس العراقي: نطالب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في غزة
14:07 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 14:09 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
جدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، موقف بلاده بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس.
وندد الرئيس العراقي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، "بالانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في الحرب التي تشنها على قطاع غزة"، مؤكدا أن هناك "محاولة إسرائيلية بائسة للإجهاز على قضية فلسطين".
وشدد على ضرورة التحرك السريع والجاد لإدخال المساعدات إلى غزة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الخطيرة واستهداف المؤسسات المدنية في القطاع.
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.