https://sputnikarabic.ae/20231111/السيسي-غزة-تتعرض-لممارسات-لا-إنسانية-تستوجب-وقفة-جادة-من-المجتمع-الدولي-1083041835.html

السيسي: غزة تتعرض لممارسات لاإنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي

السيسي: غزة تتعرض لممارسات لاإنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من أن "التخاذل عن وقف الحرب في قطاع غزة ينذر بتوسعها في المنطقة". 11.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال السيسي، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي"، مؤكدًا مجددا "إدانتنا لقتل المدنيين".وشدد على أن "سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة"، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط.وأكد السيسي على ضرورة منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، مطالبًا بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الفلسطيني-شعبنا-يتعرض-لحرب-إبادة-تخطت-كل-الحدود-الحمراء---عاجل-1083041389.html

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