عربي
أردوغان: قطاع غزة يشبه "جهنم" ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية
https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الفلسطيني-شعبنا-يتعرض-لحرب-إبادة-تخطت-كل-الحدود-الحمراء---عاجل-1083041389.html
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الخطوط الحمراء، محملًا السلطات الإسرائيلية ومن يساندها المسؤولية عن قتل كل طفل... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:38+0000
2023-11-11T12:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102397/66/1023976640_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_67694047edf75eb2f93eab574b9cbbed.jpg
جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت.وأضاف عباس أن "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا في غزة معظمهم أطفال ونساء".وتابع: "لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة".وواصل قائلا: "لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها"، معلنًا رفضه القاطع لأي مساع لتهجير سكان غزة أو الضفة الغربية.وأكد عباس أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا".وطالب بحماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقًا للشرعية الدولية، داعيًا مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة.وأتم قائلا: "نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات، وعلم فلسطين، سيبقى عاليًا يوحدنا والاحتلال إلى زوال".وأعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/ولي-العهد-السعودي-نطالب-بالوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-وبتوفير-ممرات-إنسانية-1083040710.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102397/66/1023976640_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_c216173ec302d4dcf51f433c400d5c2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, الأخبار

الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء

11:38 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 11.11.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 11 مايو/ آيار 2017
الرئيس الروسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 11 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الخطوط الحمراء، محملًا السلطات الإسرائيلية ومن يساندها المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة.
جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت.
وأضاف عباس أن "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا في غزة معظمهم أطفال ونساء".
وتابع: "لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة".
وواصل قائلا: "لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها"، معلنًا رفضه القاطع لأي مساع لتهجير سكان غزة أو الضفة الغربية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية
11:24 GMT
وأكد عباس أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا".
وطالب بحماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقًا للشرعية الدولية، داعيًا مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة.
وأتم قائلا: "نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات، وعلم فلسطين، سيبقى عاليًا يوحدنا والاحتلال إلى زوال".
وأعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.
ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف محيط المستشفيات.. وانهيار الوضع الصحي بغزة.. صور وفيديوأمس, 22:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала