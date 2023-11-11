https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-الفلسطيني-شعبنا-يتعرض-لحرب-إبادة-تخطت-كل-الحدود-الحمراء---عاجل-1083041389.html
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الخطوط الحمراء، محملًا السلطات الإسرائيلية ومن يساندها المسؤولية عن قتل كل طفل... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:38+0000
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جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت.وأضاف عباس أن "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا في غزة معظمهم أطفال ونساء".وتابع: "لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة".وواصل قائلا: "لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها"، معلنًا رفضه القاطع لأي مساع لتهجير سكان غزة أو الضفة الغربية.وأكد عباس أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا".وطالب بحماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقًا للشرعية الدولية، داعيًا مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة.وأتم قائلا: "نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات، وعلم فلسطين، سيبقى عاليًا يوحدنا والاحتلال إلى زوال".وأعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/ولي-العهد-السعودي-نطالب-بالوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-وبتوفير-ممرات-إنسانية-1083040710.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, الأخبار
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء
11:38 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الخطوط الحمراء، محملًا السلطات الإسرائيلية ومن يساندها المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة.
جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت.
وأضاف عباس أن "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا في غزة معظمهم أطفال ونساء".
وتابع: "لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة".
وواصل قائلا: "لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها"، معلنًا رفضه القاطع لأي مساع لتهجير سكان غزة أو الضفة الغربية.
وأكد عباس أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا".
وطالب بحماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقًا للشرعية الدولية، داعيًا مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة.
وأتم قائلا: "نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات، وعلم فلسطين، سيبقى عاليًا يوحدنا والاحتلال إلى زوال".
وأعلنت السعودية
عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.
ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.