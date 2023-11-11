https://sputnikarabic.ae/20231111/القبض-على-ثعبان-بورمي-الوحش-في-أمريكا-فيديو-1083044608.html
القبض على ثعبان بورمي "الوحش" في أمريكا... فيديو
القبض على ثعبان بورمي "الوحش" في أمريكا... فيديو
قبضت مجموعة من الصيادين على ثاني أكبر ثعبان بورمي تم اكتشافه على الإطلاق في جنوب فلوريدا، بعد أن جلس الناس على الثعبان الضخم، الذي تم العثور عليه ممددًا على... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T12:55+0000
2023-11-11T12:55+0000
2023-11-11T12:55+0000
اخبار عالم الحيوان
ثعابين
نادي الفيديو
منوعات
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اعتقد صيادو الثعبان في البداية، أن أنثى الثعبان هي تمساح بسبب حجمها، وبعد أن أدركوا أنه ثعبان بورمي، أمسك أحد الرجال بذيل الثعبان محاولا تثبيته، لكنه جره بعيدًا.وقال مايك إلفنباين، الناشط في مجال الحفاظ على البيئة: "لقد كان ذلك خطأ كبيرًا لأن الثعبان أخذه إلى القناة، ولم يكن هناك ما يمكن فعله لوقف ذلك". وفي نهاية المطاف، اضطر خمسة رجال إلى الجلوس على الثعبان للقبض عليه.من الصعب اكتشاف الثعابين، ما يجعل تقديرات عددها صعبة، ولكن يُعتقد أن عشرات الآلاف من الثعابين تعيش في فلوريدا. وجدت الأبحاث التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والتي نشرت هذا العام أنه تم القبض على أكثر من 10000 من الثعابين البورمية في الولاية، في السنوات الخمس الماضية.يعد الحد من انتشار الثعابين البورمية هدفًا رئيسيًا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، ومن القانوني للناس اصطيادها وقتلها بطريقة إنسانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار عالم الحيوان, ثعابين, نادي الفيديو, منوعات
اخبار عالم الحيوان, ثعابين, نادي الفيديو, منوعات
القبض على ثعبان بورمي "الوحش" في أمريكا... فيديو
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قبضت مجموعة من الصيادين على ثاني أكبر ثعبان بورمي تم اكتشافه على الإطلاق في جنوب فلوريدا، بعد أن جلس الناس على الثعبان الضخم، الذي تم العثور عليه ممددًا على الطريق إلى محمية "بيغ سايبريس" الوطنية.
اعتقد صيادو الثعبان في البداية، أن أنثى الثعبان هي تمساح بسبب حجمها، وبعد أن أدركوا أنه ثعبان بورمي، أمسك أحد الرجال بذيل الثعبان محاولا تثبيته، لكنه جره بعيدًا.
وقال مايك إلفنباين، الناشط في مجال الحفاظ على البيئة: "لقد كان ذلك خطأ كبيرًا لأن الثعبان أخذه إلى القناة، ولم يكن هناك ما يمكن فعله لوقف ذلك". وفي نهاية المطاف، اضطر خمسة رجال إلى الجلوس على الثعبان للقبض عليه.
بوزن 90 كيلوغرامًا وطول 5.2 مترًا، يكون هذا ثاني أثقل ثعبان يتم اصطياده على الإطلاق في فلوريدا، حيث تم اصطياد أثقل ثعبان بورمي في عام 2022، ووزنه 98 كغ.
من الصعب اكتشاف الثعابين، ما يجعل تقديرات عددها صعبة، ولكن يُعتقد أن عشرات الآلاف من الثعابين تعيش في فلوريدا. وجدت الأبحاث التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والتي نشرت هذا العام أنه تم القبض على أكثر من 10000 من الثعابين البورمية في الولاية، في السنوات الخمس الماضية.
يعد الحد من انتشار الثعابين البورمية هدفًا رئيسيًا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، ومن القانوني للناس اصطيادها وقتلها بطريقة إنسانية.