https://sputnikarabic.ae/20231111/القسام-تنشر-مشاهد-لاستهدافها-مقرا-عسكريا-إسرائيليا-فيديو--1083038700.html
"القسام" تنشر مشاهد لاستهدافها مقرا عسكريا إسرائيليا... فيديو
"القسام" تنشر مشاهد لاستهدافها مقرا عسكريا إسرائيليا... فيديو
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تسجيلا مصورا للحظة استهداف مقر محصن تابع للقوات الإسرائيلية شمال بيت حانون في قطاع غزة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:17+0000
2023-11-11T10:17+0000
2023-11-11T10:34+0000
رصد عسكري
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وتبين المشاهد لحظة استهداف المقر الإسرائيلي، حيث تم قصف المقر مباغتة وإلحاق أضرار كبيرة فيه.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
رصد عسكري, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
"القسام" تنشر مشاهد لاستهدافها مقرا عسكريا إسرائيليا... فيديو
10:17 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تسجيلا مصورا للحظة استهداف مقر محصن تابع للقوات الإسرائيلية شمال بيت حانون في قطاع غزة.
وتبين المشاهد لحظة استهداف المقر الإسرائيلي، حيث تم قصف المقر مباغتة وإلحاق أضرار كبيرة فيه.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية
"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.