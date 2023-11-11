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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الروسية-تضرب-مستودع-ذخيرة-اللواء-43-الميكانيكي-قرب-كييف-1083040251.html
القوات الروسية تضرب مستودع ذخيرة اللواء 43 الميكانيكي قرب كييف
القوات الروسية تضرب مستودع ذخيرة اللواء 43 الميكانيكي قرب كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي ضرب مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة كييف. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:17+0000
2023-11-11T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في بيانها اليومي: "تمت إصابة مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 43 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ديفيتشي في مقاطعة كييف".وعلى محور زابوروجيه، ضربت وحدات من مجموعة القوات الروسية، باستخدام الغارات الجوية ونيران مدفعية، تجمعات من القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 33 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه". وأوضحت الوزارة أنه تم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبتين ومدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم119.كما صدت وحدات المجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية ثلاث هجمات للعدو في مناطق فاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية". وبحسب وزارة الدفاع، فإن إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغ ما يصل إلى 305 عسكريين، و5 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصنع من طراز كراب، ومدافع هاوتزر دي-30.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29--عاجل-1083040151.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تضرب مستودع ذخيرة اللواء 43 الميكانيكي قرب كييف

11:17 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 11.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي ضرب مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة كييف.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها اليومي: "تمت إصابة مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 43 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ديفيتشي في مقاطعة كييف".
وعلى محور زابوروجيه، ضربت وحدات من مجموعة القوات الروسية، باستخدام الغارات الجوية ونيران مدفعية، تجمعات من القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 33 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
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وأوضحت الوزارة أنه تم القضاء على ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبتين ومدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم119.
كما صدت وحدات المجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية ثلاث هجمات للعدو في مناطق فاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الدفاع، فإن إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغ ما يصل إلى 305 عسكريين، و5 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصنع من طراز كراب، ومدافع هاوتزر دي-30.
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