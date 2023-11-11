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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29--عاجل-1083040151.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة ميغ-29 أوكرانية قرب مدينة زابوروجيه. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:14+0000
2023-11-11T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم تدمير طائرة ميغ 29 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية عن طريق الدفاع الجوي بالقرب من مدينة زابوروجي".وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتراض خمس قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" خلال النهار وتم إسقاط 38 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق مختلفة من منطقة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وزابوروجي.وأضافت الدفاع أنه على محور زابوروجيه، تم تدمير مجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للكتائب الميكانيكية 33 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة وركينو، منطقة زابوروجيه.وأكدت الدفاع على تحييد 50 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا" بالإضافة إلى مدفع هاوتزر إم 119 أمريكي الصنع.بالإضافة إلى 60 جنديا ومدفع هاوتزر مستا بي، في مناطق أنتونوفكا وشلياخوفوي في منطقة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الروسية-تضرب-مستودع-ذخيرة-اللواء-43-الميكانيكي-قرب-كييف-1083040251.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"

11:14 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 11.11.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة ميغ-29 أوكرانية قرب مدينة زابوروجيه.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم تدمير طائرة ميغ 29 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية عن طريق الدفاع الجوي بالقرب من مدينة زابوروجي".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتراض خمس قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" خلال النهار وتم إسقاط 38 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق مختلفة من منطقة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وزابوروجي.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب مستودع ذخيرة اللواء 43 الميكانيكي قرب كييف
11:17 GMT
وأضافت الدفاع أنه على محور زابوروجيه، تم تدمير مجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للكتائب الميكانيكية 33 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة وركينو، منطقة زابوروجيه.
وأكدت الدفاع على تحييد 50 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا" بالإضافة إلى مدفع هاوتزر إم 119 أمريكي الصنع.
بالإضافة إلى 60 جنديا ومدفع هاوتزر مستا بي، في مناطق أنتونوفكا وشلياخوفوي في منطقة خيرسون.
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