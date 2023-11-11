https://sputnikarabic.ae/20231111/شريحة-دماغية-بحجم-الظفر-تفتح-آمالا-لفاقدي-النطق--1083054250.html

شريحة دماغية بحجم الظفر تفتح آمالا لفاقدي النطق

شريحة دماغية بحجم الظفر تفتح آمالا لفاقدي النطق

قام العلماء الآن بحشر مجموعة ضخمة من أجهزة الاستشعار الصغيرة في مساحة لا تزيد عن ظفر الإصبع، لقراءة هذا المزيج المعقد من الإشارات الكهربائية، من أجل التنبؤ... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T16:48+0000

2023-11-11T16:48+0000

2023-11-11T16:48+0000

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يفتح "الكلام الاصطناعي" الباب أمام مستقبل يستطيع فيه الأشخاص غير القادرين على الكلام بسبب حالات عصبية التواصل من خلال الفكر، إذ تكتشف المستشعرات العضلات التي نريد تحريكها في الشفاه واللسان والفك والحنجرة.يقول المؤلف المشارك الكبير، عالم الأعصاب غريغوري كوجان، من جامعة ديوك: "هناك العديد من المرضى الذين يعانون من اضطرابات حركية منهكة، مثل التصلب الجانبي الضموري أو المتلازمة المنغلقة، والتي يمكن أن تضعف قدرتهم على التحدث".وقام الباحثون ببناء مجموعة الأقطاب الكهربائية الخاصة بهم على بلاستيك مرن فائق النحافة من الدرجة الطبية، مع أقطاب كهربائية متباعدة بعضها عن بعض بأقل من 2 مم، والتي يمكنها اكتشاف إشارات محددة حتى من الخلايا العصبية القريبة جدًا بعضها من بعض.استخدم مهندس الطب الحيوي في جامعة ديوك، سوسندراكومار دورايفيل، خوارزمية التعلم الآلي لتقييم المعلومات المسجلة لتحديد مدى قدرة نشاط الدماغ على التنبؤ بالكلام المستقبلي، بحسب دراسة علمية نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يقول كوجان: "نحن نعمل الآن على تطوير نفس النوع من أجهزة التسجيل، ولكن دون أي أسلاك...ستكون قادرًا على التحرك، ولن تضطر إلى أن تكون مقيدًا بمأخذ كهربائي، وهو أمر مثير حقًا".

https://sputnikarabic.ae/20231111/الذكاء-الاصطناعي-يواجه-تهديدات-غير-مسبوقة-اختصاصيون-يحذرون-1083052489.html

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