https://sputnikarabic.ae/20231111/قوات-تولا-المجوقلة-تدمر-نقطة-محصنة-لتجمع-مشاة-أوكرانيين-في-أرتيوموفسك-1083031171.html
قوات "تولا" المجوقلة تدمر نقطة محصنة لتجمع مشاة أوكرانيين في أرتيوموفسك
قوات "تولا" المجوقلة تدمر نقطة محصنة لتجمع مشاة أوكرانيين في أرتيوموفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قذائف الهاون التابعة لقوات حرس "تولا" المحمولة دمرت مشاة أوكرانيين في نقطة قوية في اتجاه أرتيوموفسك. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T05:46+0000
2023-11-11T05:46+0000
2023-11-11T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: "يتم حساب نقاط إطلاق النار مسبقًا بناءً على أهداف العدو. بضع دقائق كافية للحساب لبدء تشغيل قذيفة الهاون، وبعد ذلك، تضرب قذائف الهاون وتقضي على مشاة العدو عند النقطة المحصنة".وبفضل تعديل النيران بواسطة وحدات الطائرات المسيرة، يتم تحقيق سرعة ودقة عالية في إصابة الأهداف. بعد تلقي إحداثيات الهدف، يتخذ الطاقم بسرعة مواقع إطلاق النار، ويحسبون البيانات الأولية لإطلاق النار ويطلقون الطلقة الأولى.وأضافت الوزارة أن الطواقم تقوم، إن أمكن، بتقليل المسافة إلى الهدف للتأكد من إصابته.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-185-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1083029976.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات "تولا" المجوقلة تدمر نقطة محصنة لتجمع مشاة أوكرانيين في أرتيوموفسك
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قذائف الهاون التابعة لقوات حرس "تولا" المحمولة دمرت مشاة أوكرانيين في نقطة قوية في اتجاه أرتيوموفسك.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: "يتم حساب نقاط إطلاق النار مسبقًا بناءً على أهداف العدو. بضع دقائق كافية للحساب لبدء تشغيل قذيفة الهاون، وبعد ذلك، تضرب قذائف الهاون وتقضي على مشاة العدو عند النقطة المحصنة".
وبفضل تعديل النيران بواسطة وحدات الطائرات المسيرة، يتم تحقيق سرعة ودقة عالية في إصابة الأهداف. بعد تلقي إحداثيات الهدف، يتخذ الطاقم بسرعة مواقع إطلاق النار، ويحسبون البيانات الأولية لإطلاق النار ويطلقون الطلقة الأولى.
وأضافت الوزارة أن الطواقم تقوم، إن أمكن، بتقليل المسافة إلى الهدف للتأكد من إصابته.