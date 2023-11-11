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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/قوات-تولا-المجوقلة-تدمر-نقطة-محصنة-لتجمع-مشاة-أوكرانيين-في-أرتيوموفسك-1083031171.html
قوات "تولا" المجوقلة تدمر نقطة محصنة لتجمع مشاة أوكرانيين في أرتيوموفسك
قوات "تولا" المجوقلة تدمر نقطة محصنة لتجمع مشاة أوكرانيين في أرتيوموفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قذائف الهاون التابعة لقوات حرس "تولا" المحمولة دمرت مشاة أوكرانيين في نقطة قوية في اتجاه أرتيوموفسك. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T05:46+0000
2023-11-11T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: "يتم حساب نقاط إطلاق النار مسبقًا بناءً على أهداف العدو. بضع دقائق كافية للحساب لبدء تشغيل قذيفة الهاون، وبعد ذلك، تضرب قذائف الهاون وتقضي على مشاة العدو عند النقطة المحصنة".وبفضل تعديل النيران بواسطة وحدات الطائرات المسيرة، يتم تحقيق سرعة ودقة عالية في إصابة الأهداف. بعد تلقي إحداثيات الهدف، يتخذ الطاقم بسرعة مواقع إطلاق النار، ويحسبون البيانات الأولية لإطلاق النار ويطلقون الطلقة الأولى.وأضافت الوزارة أن الطواقم تقوم، إن أمكن، بتقليل المسافة إلى الهدف للتأكد من إصابته.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-185-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1083029976.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوات "تولا" المجوقلة تدمر نقطة محصنة لتجمع مشاة أوكرانيين في أرتيوموفسك

05:46 GMT 11.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قذائف الهاون التابعة لقوات حرس "تولا" المحمولة دمرت مشاة أوكرانيين في نقطة قوية في اتجاه أرتيوموفسك.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: "يتم حساب نقاط إطلاق النار مسبقًا بناءً على أهداف العدو. بضع دقائق كافية للحساب لبدء تشغيل قذيفة الهاون، وبعد ذلك، تضرب قذائف الهاون وتقضي على مشاة العدو عند النقطة المحصنة".
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات وتحيد 185 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
02:51 GMT
وبفضل تعديل النيران بواسطة وحدات الطائرات المسيرة، يتم تحقيق سرعة ودقة عالية في إصابة الأهداف. بعد تلقي إحداثيات الهدف، يتخذ الطاقم بسرعة مواقع إطلاق النار، ويحسبون البيانات الأولية لإطلاق النار ويطلقون الطلقة الأولى.
وأضافت الوزارة أن الطواقم تقوم، إن أمكن، بتقليل المسافة إلى الهدف للتأكد من إصابته.
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