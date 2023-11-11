https://sputnikarabic.ae/20231111/هبوط-طائرة-إيل-76-إم-دي-روسية-عملاقة-بنجاح-على-مدرج-ترابي-فيديو-1083038362.html
هبوط طائرة "إيل-76 إم دي" روسية عملاقة بنجاح على مدرج ترابي... فيديو
هبوط طائرة "إيل-76 إم دي" روسية عملاقة بنجاح على مدرج ترابي... فيديو
نجحت طائرة روسية من طراز "إيل-76 إم دي-90أ" جديدة باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:17+0000
2023-11-11T10:17+0000
2023-11-11T10:17+0000
نادي الفيديو
روسيا
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وبحسب البيان الصادر عن الشركة الروسية المتحدة للطائرات "أوك"، فقد جاء اختبار الهبوط والإقلاع من مدرج ترابي في إطار الفحوص الحكومية النهائية قبل ترخيص الطائرة الجديدة.يذكر أن الطائرة الجديدة هي نسخة مطورة من طائرة "إيل-76 إم دي"، مع إضافة تحديثات جديدة بنسبة تزيد عن 70%.وتم تحديث أنظمة الطائرة الإلكترونية والتقنية ومكونات الطائرة، وجُهزت بأجهزة دعم هبوط مطورة وأجنحة أكثر متانة وأقل وزنا.وتتمتع الطائرة الجديدة بقدرات دفاعية بسبب استخدامها المكثف من قبل الجيوش حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الطائرة الجديدة قمرة قيادة حديثة ومطورة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
هبوط طائرة "إيل-76 إم دي" روسية عملاقة بنجاح على مدرج ترابي... فيديو
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نجحت طائرة روسية من طراز "إيل-76 إم دي-90أ" جديدة باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي.
وبحسب البيان الصادر عن الشركة الروسية المتحدة للطائرات "أوك"، فقد جاء اختبار الهبوط والإقلاع من مدرج ترابي في إطار الفحوص الحكومية النهائية قبل ترخيص الطائرة الجديدة.
يذكر أن الطائرة الجديدة هي نسخة مطورة
من طائرة "إيل-76 إم دي"، مع إضافة تحديثات جديدة بنسبة تزيد عن 70%.
وتم تحديث أنظمة الطائرة الإلكترونية والتقنية ومكونات الطائرة، وجُهزت بأجهزة دعم هبوط مطورة وأجنحة أكثر متانة وأقل وزنا.
بالإضافة إلى ذلك، زودت الطائرة الجديدة بمحركات من طراز "بي إس-90أ-76" جديدة ومطورة تقدم لها سرعة وثبات.
وتتمتع الطائرة الجديدة بقدرات دفاعية بسبب استخدامها المكثف من قبل الجيوش حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الطائرة الجديدة قمرة قيادة حديثة ومطورة.