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هبوط طائرة "إيل-76 إم دي" روسية عملاقة بنجاح على مدرج ترابي... فيديو
هبوط طائرة "إيل-76 إم دي" روسية عملاقة بنجاح على مدرج ترابي... فيديو
نجحت طائرة روسية من طراز "إيل-76 إم دي-90أ" جديدة باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:17+0000
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وبحسب البيان الصادر عن الشركة الروسية المتحدة للطائرات "أوك"، فقد جاء اختبار الهبوط والإقلاع من مدرج ترابي في إطار الفحوص الحكومية النهائية قبل ترخيص الطائرة الجديدة.يذكر أن الطائرة الجديدة هي نسخة مطورة من طائرة "إيل-76 إم دي"، مع إضافة تحديثات جديدة بنسبة تزيد عن 70%.وتم تحديث أنظمة الطائرة الإلكترونية والتقنية ومكونات الطائرة، وجُهزت بأجهزة دعم هبوط مطورة وأجنحة أكثر متانة وأقل وزنا.وتتمتع الطائرة الجديدة بقدرات دفاعية بسبب استخدامها المكثف من قبل الجيوش حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الطائرة الجديدة قمرة قيادة حديثة ومطورة.
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

هبوط طائرة "إيل-76 إم دي" روسية عملاقة بنجاح على مدرج ترابي... فيديو

10:17 GMT 11.11.2023
© Photo / United Aircraft Corporation (UAC)طائرة روسية من طراز "إيل-76 أم دي – 90أ" جديدة تنجح باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي
طائرة روسية من طراز إيل-76 أم دي – 90أ جديدة تنجح باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Photo / United Aircraft Corporation (UAC)
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نجحت طائرة روسية من طراز "إيل-76 إم دي-90أ" جديدة باجتياز اختبارات الهبوط والإقلاع على مدرج ترابي.
وبحسب البيان الصادر عن الشركة الروسية المتحدة للطائرات "أوك"، فقد جاء اختبار الهبوط والإقلاع من مدرج ترابي في إطار الفحوص الحكومية النهائية قبل ترخيص الطائرة الجديدة.
يذكر أن الطائرة الجديدة هي نسخة مطورة من طائرة "إيل-76 إم دي"، مع إضافة تحديثات جديدة بنسبة تزيد عن 70%.
وتم تحديث أنظمة الطائرة الإلكترونية والتقنية ومكونات الطائرة، وجُهزت بأجهزة دعم هبوط مطورة وأجنحة أكثر متانة وأقل وزنا.

بالإضافة إلى ذلك، زودت الطائرة الجديدة بمحركات من طراز "بي إس-90أ-76" جديدة ومطورة تقدم لها سرعة وثبات.

وتتمتع الطائرة الجديدة بقدرات دفاعية بسبب استخدامها المكثف من قبل الجيوش حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الطائرة الجديدة قمرة قيادة حديثة ومطورة.
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