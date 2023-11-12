https://sputnikarabic.ae/20231112/إسرائيل-تبيع-منظومة-الدفاع-مقلاع-داود-لفنلندا-بـ317-مليون-يورو-1083073764.html
إسرائيل تبيع منظومة الدفاع "مقلاع داود" لفنلندا بـ317 مليون يورو
إسرائيل تبيع منظومة الدفاع "مقلاع داود" لفنلندا بـ317 مليون يورو
وقعت إسرائيل عقدًا مع فنلندا يقضي ببيع منظومة الدفاع المتوسطة المدى "مقلاع داود"، اليوم الأحد، بنحو 317 مليون يورو. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T10:51+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت عقدًا مع نظيرتها الفنلندية يقضي ببيعها منظومة الدفاع "مقلاع داود" بنحو مليار و300 مليون شيكل، وهو ما يعادل 317 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أن منظومة الدفاع تم تصنيعها وخروجها للعمل في العام 2017، وأنه تم استخدامها قبل شهر تقريبًا حينما اعترضت صاروخًا في سماء منطقة الجليل، وهي عبارة عن منظومة صواريخ مضادة للصواريخ المتوسطة المدى.وأوضحت أن تلك المنظومة عبارة عن تصنيع مشترك بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية، وتستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات دون طيار، مشيرة إلى أن ثمن الصاروخ الواحد من تلك المنظومة الإسرائيلية يكلّف مليون دولار، وهي أول صفقة من نوعها خارج إسرائيل، حيث تعتبر فنلندا أول دولة تشتري هذه المنظومة من إسرائيل.وكانت فنلندا قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، فور انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن عزمها شراء منظومة "مقلاع داود" الإسرائيلية.ويشار إلى أن لدى إسرائيل أكثر من منظومة دفاعية، أهمها "القبة الحديدية" وتستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار على مدى قصير، في حين تستخدم المنظومة "مقلاع داود" للصواريخ والطائرات دون طيار ذات المدى المتوسط، فيما تستخدم المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس/آرو" للمديات الطويلة.
https://sputnikarabic.ae/20160518/1018825015.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, الناتو, فنلندا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, الناتو, فنلندا
إسرائيل تبيع منظومة الدفاع "مقلاع داود" لفنلندا بـ317 مليون يورو
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وقعت إسرائيل عقدًا مع فنلندا يقضي ببيع منظومة الدفاع المتوسطة المدى "مقلاع داود"، اليوم الأحد، بنحو 317 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت عقدًا مع نظيرتها الفنلندية يقضي ببيعها منظومة الدفاع "مقلاع داود" بنحو مليار و300 مليون شيكل، وهو ما يعادل 317 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن منظومة الدفاع
تم تصنيعها وخروجها للعمل في العام 2017، وأنه تم استخدامها قبل شهر تقريبًا حينما اعترضت صاروخًا في سماء منطقة الجليل، وهي عبارة عن منظومة صواريخ مضادة للصواريخ المتوسطة المدى.
وأوضحت أن تلك المنظومة عبارة عن تصنيع مشترك بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية، وتستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات دون طيار، مشيرة إلى أن ثمن الصاروخ الواحد من تلك المنظومة الإسرائيلية يكلّف مليون دولار، وهي أول صفقة من نوعها خارج إسرائيل، حيث تعتبر فنلندا أول دولة تشتري هذه المنظومة من إسرائيل.
وكانت فنلندا قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، فور انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن عزمها شراء منظومة "مقلاع داود" الإسرائيلية.
ويشار إلى أن لدى إسرائيل أكثر من منظومة دفاعية، أهمها "القبة الحديدية"
وتستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار على مدى قصير، في حين تستخدم المنظومة "مقلاع داود" للصواريخ والطائرات دون طيار ذات المدى المتوسط، فيما تستخدم المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس/آرو" للمديات الطويلة.