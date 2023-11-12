عربي
القوات الروسية تدمر عددا كبيرا من مدرعات "الناتو" خلال صد 5 هجمات أوكرانية فاشلة
https://sputnikarabic.ae/20231112/إسرائيل-تبيع-منظومة-الدفاع-مقلاع-داود-لفنلندا-بـ317-مليون-يورو-1083073764.html
إسرائيل تبيع منظومة الدفاع "مقلاع داود" لفنلندا بـ317 مليون يورو
إسرائيل تبيع منظومة الدفاع "مقلاع داود" لفنلندا بـ317 مليون يورو
وقعت إسرائيل عقدًا مع فنلندا يقضي ببيع منظومة الدفاع المتوسطة المدى "مقلاع داود"، اليوم الأحد، بنحو 317 مليون يورو. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T10:51+0000
2023-11-12T10:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
الناتو
فنلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101667/55/1016675594_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_5b9cb363b6fa165d6580c46c9f49fde2.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت عقدًا مع نظيرتها الفنلندية يقضي ببيعها منظومة الدفاع "مقلاع داود" بنحو مليار و300 مليون شيكل، وهو ما يعادل 317 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أن منظومة الدفاع تم تصنيعها وخروجها للعمل في العام 2017، وأنه تم استخدامها قبل شهر تقريبًا حينما اعترضت صاروخًا في سماء منطقة الجليل، وهي عبارة عن منظومة صواريخ مضادة للصواريخ المتوسطة المدى.وأوضحت أن تلك المنظومة عبارة عن تصنيع مشترك بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية، وتستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات دون طيار، مشيرة إلى أن ثمن الصاروخ الواحد من تلك المنظومة الإسرائيلية يكلّف مليون دولار، وهي أول صفقة من نوعها خارج إسرائيل، حيث تعتبر فنلندا أول دولة تشتري هذه المنظومة من إسرائيل.وكانت فنلندا قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، فور انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن عزمها شراء منظومة "مقلاع داود" الإسرائيلية.ويشار إلى أن لدى إسرائيل أكثر من منظومة دفاعية، أهمها "القبة الحديدية" وتستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار على مدى قصير، في حين تستخدم المنظومة "مقلاع داود" للصواريخ والطائرات دون طيار ذات المدى المتوسط، فيما تستخدم المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس/آرو" للمديات الطويلة.
https://sputnikarabic.ae/20160518/1018825015.html
إسرائيل
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101667/55/1016675594_224:0:1776:1164_1920x0_80_0_0_6ca6cc026fecaa37372dc7217521c935.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, الناتو, فنلندا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, الناتو, فنلندا

إسرائيل تبيع منظومة الدفاع "مقلاع داود" لفنلندا بـ317 مليون يورو

10:51 GMT 12.11.2023
© AP Photo / Israel Aircraft Industriesمنظومة صواريخ آرو الإسرائيلية
منظومة صواريخ آرو الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Israel Aircraft Industries
تابعنا عبرTelegramNabd
وقعت إسرائيل عقدًا مع فنلندا يقضي ببيع منظومة الدفاع المتوسطة المدى "مقلاع داود"، اليوم الأحد، بنحو 317 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت عقدًا مع نظيرتها الفنلندية يقضي ببيعها منظومة الدفاع "مقلاع داود" بنحو مليار و300 مليون شيكل، وهو ما يعادل 317 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن منظومة الدفاع تم تصنيعها وخروجها للعمل في العام 2017، وأنه تم استخدامها قبل شهر تقريبًا حينما اعترضت صاروخًا في سماء منطقة الجليل، وهي عبارة عن منظومة صواريخ مضادة للصواريخ المتوسطة المدى.
المنظومة أسقطت مجموعة صواريخ خلال تدريب في الآونة الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2016
إسرائيل تنجح باختبار "القبة الحديدية" في البحر
18 مايو 2016, 21:46 GMT
وأوضحت أن تلك المنظومة عبارة عن تصنيع مشترك بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية، وتستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات دون طيار، مشيرة إلى أن ثمن الصاروخ الواحد من تلك المنظومة الإسرائيلية يكلّف مليون دولار، وهي أول صفقة من نوعها خارج إسرائيل، حيث تعتبر فنلندا أول دولة تشتري هذه المنظومة من إسرائيل.
وكانت فنلندا قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، فور انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن عزمها شراء منظومة "مقلاع داود" الإسرائيلية.
ويشار إلى أن لدى إسرائيل أكثر من منظومة دفاعية، أهمها "القبة الحديدية" وتستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات دون طيار على مدى قصير، في حين تستخدم المنظومة "مقلاع داود" للصواريخ والطائرات دون طيار ذات المدى المتوسط، فيما تستخدم المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "حيتس/آرو" للمديات الطويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة.. صور وفيديو11:33 GMTПротивотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала