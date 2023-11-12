https://sputnikarabic.ae/20231112/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يحدد-السيناريو-الأمثل-لغزة-1083091598.html

الأمين العام للأمم المتحدة يحدد "السيناريو الأمثل" لغزة

الأمين العام للأمم المتحدة يحدد "السيناريو الأمثل" لغزة

صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن السيناريو الأكثر تفضيلاً لقطاع غزة هو عودته إلى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T18:37+0000

2023-11-12T18:37+0000

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وقال: "السيناريو الأفضل هو أن تتمكن سلطة فلسطينية من تولي القيادة في غزة، وتوافق إسرائيل على التفاوض بجدية على حل الدولتين بدعم من المجتمع الدولي".وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الأمر سيكون أيضا حساسا من الناحية السياسية، وأنه في هذه الحالة من الضروري وجود "فترة انتقالية".ولم يتوقع غوتيريش المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل، والتي انتقدها علناً لإهمالها حياة واحتياجات المدنيين.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/الصحة-العالمية-تم-تسجيل-137-هجوما-على-المرافق-الطبية-في-غزة-خلال-36-يوما-من-الصراع-1083090504.html

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