https://sputnikarabic.ae/20231112/الصحة-العالمية-تم-تسجيل-137-هجوما-على-المرافق-الطبية-في-غزة-خلال-36-يوما-من-الصراع-1083090504.html

الصحة العالمية: تم تسجيل 137 هجوما على المرافق الطبية في غزة خلال 36 يوما من الصراع

الصحة العالمية: تم تسجيل 137 هجوما على المرافق الطبية في غزة خلال 36 يوما من الصراع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان مشترك، أنه خلال 36 يوما من تصاعد القتال، تم تسجيل 137 هجوما على منشآت طبية في قطاع... 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T17:44+0000

2023-11-12T17:44+0000

2023-11-12T17:44+0000

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وجاء في البيان: "وثقت منظمة الصحة العالمية على مدى الـ36 يومًا الماضية، ما لا يقل عن 137 هجومًا على المرافق الصحية في غزة، مما أدى إلى مقتل 521 شخصًا، وإصابة 686 آخرين، بما في ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة للعاملين في المجال الصحي أثناء عملهم".وتابع: "هناك حاجة الآن إلى الوصول الآمن والدائم دون عوائق لتوفير الوقود والدواء والمياه لهذه الخدمات الحيوية. ويجب أن يتوقف العنف الآن".وبحسب المنظمات، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة مغلقة، وتلك التي لا تزال تعمل "تتعرض لضغوط هائلة"، و"لا يمكنها تقديم سوى خدمات محدودة للغاية" في حالات الطوارئ والجراحة المنقذة للحياة والعناية المركزة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-لتتجاوز-11-ألف-قتيل-وأكثر-من-28-ألف-إصابة-1083090020.html

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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, اليونيسف