https://sputnikarabic.ae/20231112/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-هدنة-إنسانية-فورية-في-غزة-1083092337.html
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة فتح ممرات آمنة. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T19:11+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في بيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وينضم الاتحاد الأوروبي إلى الدعوات إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وإنشاء ممرات إنسانية حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول بأمان إلى سكان غزة".وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية والتوقف مؤقتًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية".ودعا البيان "حماس" للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.وتابع البيان: "يجب السماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال، ونحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يحدد-السيناريو-الأمثل-لغزة-1083091598.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة
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دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة فتح ممرات آمنة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في بيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وينضم الاتحاد الأوروبي إلى الدعوات إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وإنشاء ممرات إنسانية حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول بأمان إلى سكان غزة".
وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية والتوقف مؤقتًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية".
ودعا البيان "حماس" للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وتابع البيان: "يجب السماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال، ونحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.