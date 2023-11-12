https://sputnikarabic.ae/20231112/الشرطة-البريطانية-إصابة-9-عناصر-واعتقال-126-متظاهرا-خلال-احتجاجات-مؤيدة-لفلسطين-في-لندن-1083065700.html

الشرطة البريطانية: إصابة 9 عناصر واعتقال 126 متظاهرا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في لندن

الشرطة البريطانية: إصابة 9 عناصر واعتقال 126 متظاهرا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في لندن

أعلنت شرطة لندن أن 9 من عناصرها أصيبوا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية، أمس السبت، وأنها اعتقلت 126 متظاهرًا. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T05:41+0000

2023-11-12T05:41+0000

2023-11-12T05:41+0000

العالم

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وقالت شرطة لندن إنها اعتقلت نحو 150 محتجًا مؤيدًا للفلسطينيين كانوا يشعلون المفرقعات، و82 متطرفا اشتبكوا مع القوات الأمنية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، مضيفة أنه أُصيب 9 عناصر من الشرطة في شارع وايتهول.وأشارت الشرطة أيضا إلى أن الاعتقالات بدأت عندما أصابت بعض الألعاب النارية التي تم إطلاقها رجال الأمن في وجوههم.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر على قطاع غزة.

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