تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن استمرار الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديو

يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيف وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، أن "إسرائيل ليس لديها جدول زمني للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الحرب ستستمر حتى إعادة الأسرى لدى "حماس".
على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة، أن بعض المسؤولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله، وكذلك بالقلق من تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي ضد حزب الله.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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إعلام أمريكي عن مصادر مطلعة: مسؤولو إدارة بايدن يشعرون بالقلق من تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي ضد حزب الله