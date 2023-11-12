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https://sputnikarabic.ae/20231112/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تعلن-استمرار-الحرب-وقلق-أمريكي-من-حزب-الله-صور-وفيديو-1083093962.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن استمرار الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن استمرار الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديو
يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيف وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، أن "إسرائيل ليس لديها جدول... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T22:28+0000
2023-11-12T22:28+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
حركة حماس
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, حركة حماس, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, حركة حماس, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الإسرائيلي تلقي بالقنابل الضوئية سماء الليل في مدينة غزة، قطاع غزة 6 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن استمرار الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديو

22:28 GMT 12.11.2023
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يتبع
يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيف وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، أن "إسرائيل ليس لديها جدول زمني للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الحرب ستستمر حتى إعادة الأسرى لدى "حماس".
على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة، أن بعض المسؤولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله، وكذلك بالقلق من تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي ضد حزب الله.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة.. صور وفيديو21:28 GMT
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