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https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستمرون-في-الحرب-حتى-نعيد-المختطفين-من-قطاع-غزة-1083091167.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون في الحرب على غزة حتى نعيد الأسرى
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون في الحرب على غزة حتى نعيد الأسرى
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "إسرائيل ليس لديها جدول زمني للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الحرب ستستمر حتى إعادة... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T18:08+0000
2023-11-12T18:13+0000
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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن غالانت قوله خلال لقائه للمرة الثالثة بمجموعة من أهالي الأسرى المحتجزين في غزة: "ما بدأ يحرك حماس هو إدراكهم أنهم يدفعون الثمن. أعرف حماس منذ عقود - ولن يساعدنا سوى الضغط العسكري. ليس لدينا جدول زمني للحرب، فنحن مستمرون حتى يتم جلب المختطفين".وأضاف: "نحن ملتزمون بعودة أحبائكم بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عما إذا كان ذلك من خلال نشاط عملياتي أو صفقة"، مؤكدا أنه "في هذه الحرب، النظام الأمني بأكمله معني بأمرين فقط - هزيمة حماس وعودة المختطفين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل لن تقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مشددا على "ضرورة أن يكون للجيش الإسرائيلي حضور في غزة".وقال نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية، إن "إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، لكنهم رفضوا".وأكد "ضرورة أن يختار الأهالي الفلسطينيون في غزة بين نزع السلاح والتطرف، أو الإرهاب"، مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تعمل على هذين الشرطين ومن الضروري إيجاد سلطة مدنية جديدة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، بوفاة عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء في غزة، بسبب انقطاع الكهرباء. وقالت إن الجيش الإسرائيلي شن حزامًا ناريًا في محيط المستشفى، خلال الليل.كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر حسابه على منصة "إكس":ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-تكشف-عن-فظائع-تحدث-داخل-مجمع-الشفاء-الطبي-في-غزة-1083090360.html
https://sputnikarabic.ae/20231112/سوليفان-واشنطن-تعارض-إعادة-احتلال-إسرائيل-لقطاع-غزة-1083083790.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون في الحرب على غزة حتى نعيد الأسرى

18:08 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 18:13 GMT 12.11.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "إسرائيل ليس لديها جدول زمني للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الحرب ستستمر حتى إعادة الأسرى لدى "حماس".
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن غالانت قوله خلال لقائه للمرة الثالثة بمجموعة من أهالي الأسرى المحتجزين في غزة: "ما بدأ يحرك حماس هو إدراكهم أنهم يدفعون الثمن. أعرف حماس منذ عقود - ولن يساعدنا سوى الضغط العسكري. ليس لدينا جدول زمني للحرب، فنحن مستمرون حتى يتم جلب المختطفين".
وأضاف: "نحن ملتزمون بعودة أحبائكم بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عما إذا كان ذلك من خلال نشاط عملياتي أو صفقة"، مؤكدا أنه "في هذه الحرب، النظام الأمني بأكمله معني بأمرين فقط - هزيمة حماس وعودة المختطفين".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل لن تقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مشددا على "ضرورة أن يكون للجيش الإسرائيلي حضور في غزة".
وقال نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية، إن "إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، لكنهم رفضوا".
وأكد "ضرورة أن يختار الأهالي الفلسطينيون في غزة بين نزع السلاح والتطرف، أو الإرهاب"، مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تعمل على هذين الشرطين ومن الضروري إيجاد سلطة مدنية جديدة".
كرة نارية تندلع في قطاع غزة خلال قصف إسرائيلي، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف عن "فظائع" تحدث داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة
17:32 GMT
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، بوفاة عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء في غزة، بسبب انقطاع الكهرباء. وقالت إن الجيش الإسرائيلي شن حزامًا ناريًا في محيط المستشفى، خلال الليل.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر حسابه على منصة "إكس":
لقد فقدت منظمة الصحة العالمية الاتصال بمنسقيها في مستشفى الشفاء في غزة، وسط تقارير عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
سوليفان: واشنطن تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة
15:45 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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