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https://sputnikarabic.ae/20231112/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لاستهدافه-وسائط-جمع-حربي-إسرائيلية-فيديو-1083084582.html
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهدافه وسائط جمع حربي إسرائيلية... فيديو
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهدافه وسائط جمع حربي إسرائيلية... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهدافه وسائط جمع حربي إسرائيلية في محيط ثكنة المالكية عند الحدود اللبنانية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T16:08+0000
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ويُشاهد في الفيديو لحظة انطلاق القذيفة وتوجهها إلى الهدف المحدد واستهدافه.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.وأعلن الحزب في بيان لاحق، أنه تم توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/لحظة-استهداف-صاروخ-لـحزب-الله-تجمعا-لجنود-إسرائيليين-في-موقع-العاصي-فيديو-1083078874.html
https://sputnikarabic.ae/20231112/حزب-الله-يعلن-استهداف-3-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-خلال-ربع-ساعة-1083081073.html
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العالم, لبنان, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
العالم, لبنان, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهدافه وسائط جمع حربي إسرائيلية... فيديو

16:08 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 16:13 GMT 12.11.2023)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهدافه وسائط جمع حربي إسرائيلية في محيط ثكنة المالكية عند الحدود اللبنانية.
ويُشاهد في الفيديو لحظة انطلاق القذيفة وتوجهها إلى الهدف المحدد واستهدافه.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.
مشاهد نشرها حزب الله لاستهداف تجمع للقوات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
لحظة استهداف صاروخ لـ"حزب الله" تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع العاصي... فيديو
12:46 GMT
وأعلن الحزب في بيان لاحق، أنه تم توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
جندي إسرائيلي يطفئ حريقًا ناجمًا عن زجاجة مولوتوف خلال اشتباكات مع متظاهرين لبنانيين مؤيدين لحزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية خلال ربع ساعة... صور
14:10 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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