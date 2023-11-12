https://sputnikarabic.ae/20231112/قيادي-في-حماس-الصيغة-النهائية-لصفقة-تبادل-الرهائن-لم-يتم-الوصول-إليها-بعد-1083093284.html
"حماس": الصيغة النهائية لصفقة تبادل الرهائن لم يتم الوصول إليها بعد
"حماس": الصيغة النهائية لصفقة تبادل الرهائن لم يتم الوصول إليها بعد
صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T20:51+0000
2023-11-12T20:51+0000
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وقال حمدان في مقابلة تلفزيونية: "لا نستطيع أن نقول إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق أو نبتعد عنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية للصفقة بشأن الرهائن، الجانب الإسرائيلي يعرقل إطلاق سراحهم".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن صفقة إطلاق سراح الرهائن "أصبحت ممكنة" بفضل الضغط العسكري الإسرائيلي.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-هدنة-إنسانية-فورية-في-غزة-1083092337.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
"حماس": الصيغة النهائية لصفقة تبادل الرهائن لم يتم الوصول إليها بعد
20:51 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 20:53 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
صرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وأن إسرائيل تعرقل العملية.
وقال حمدان في مقابلة تلفزيونية: "لا نستطيع أن نقول إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق أو نبتعد عنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية للصفقة بشأن الرهائن، الجانب الإسرائيلي يعرقل إطلاق سراحهم".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن صفقة إطلاق سراح الرهائن "أصبحت ممكنة" بفضل الضغط العسكري الإسرائيلي.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.