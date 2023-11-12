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لاعب غاني يفارق الحياة خلال مباراة كرة قدم... فيديو
لاعب غاني يفارق الحياة خلال مباراة كرة قدم... فيديو
توفي المهاجم الغاني السابق، رافائيل دوامينا، بعد سقوطه مغشيا عليه، خلال مباراة في الدوري الألباني ‏الممتاز لكرة القدم.‏ 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T08:46+0000
2023-11-12T08:46+0000
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وأكد الاتحاد الألباني لكرة القدم وفاة دوامينا، عن عمر 28 عاما.وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اللاعب بمفرده وهو يسقط على أرض الملعب في الدقيقة 24، من المباراة بين فريق إجناتيا التابع له دوامينا، وفريق بارتيزاني.وهرع لاعبون آخرون لتفقد رفيقهم، ورغم التدخل الطبي الفوري، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن "اللاعب توفي للأسف".وتوقفت المباراة بالتعادل 1-1، دون مواصلة اللعب.ورافائيل دوامينا، هو هداف الدوري الألباني الممتاز للموسم الحالي، برصيد 9 أهداف، وشارك في 8 مباريات مع غانا، وسجل هدفين.وكتب الاتحاد الغاني لكرة القدم، في بيان له: "يشعر الاتحاد الغاني لكرة القدم بالحزن لسماع نبأ وفاة لاعبنا السابق رافائيل دوامينا، ويرغب في التعبير عن خالص تعازينا لعائلته في هذه اللحظة الصعبة".ولم يقدم الاتحاد الألباني لكرة القدم أي تفاصيل حول السبب المحتمل لوفاة دوامينا، لكن تقارير لوسائل الإعلام المحلية ركزت على مشاكل القلب السابقة التي عانى منها اللاعب، بما في ذلك مباراة واحدة في عام 2021، مع الفريق النمساوي بلاو فايس لينز، عندما دخل المستشفى بسبب مشاكل في القلب.كما تضمّنت مسيرة رافائيل دوامينا الكروية أيضا، فترات في إسبانيا والدنمارك وسويسرا.
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار غانا
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار غانا

لاعب غاني يفارق الحياة خلال مباراة كرة قدم... فيديو

08:46 GMT 12.11.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAلاعب كرة القدم الغاني، رافائيل دوامينا
لاعب كرة القدم الغاني، رافائيل دوامينا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
لاعب كرة القدم الغاني، رافائيل دوامينا
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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توفي المهاجم الغاني السابق، رافائيل دوامينا، بعد سقوطه مغشيا عليه، خلال مباراة في الدوري الألباني ‏الممتاز لكرة القدم.‏
وأكد الاتحاد الألباني لكرة القدم وفاة دوامينا، عن عمر 28 عاما.
وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اللاعب بمفرده وهو يسقط على أرض الملعب في الدقيقة 24، من المباراة بين فريق إجناتيا التابع له دوامينا، وفريق بارتيزاني.
وهرع لاعبون آخرون لتفقد رفيقهم، ورغم التدخل الطبي الفوري، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن "اللاعب توفي للأسف".
وتوقفت المباراة بالتعادل 1-1، دون مواصلة اللعب.
ورافائيل دوامينا، هو هداف الدوري الألباني الممتاز للموسم الحالي، برصيد 9 أهداف، وشارك في 8 مباريات مع غانا، وسجل هدفين.
وكتب الاتحاد الغاني لكرة القدم، في بيان له: "يشعر الاتحاد الغاني لكرة القدم بالحزن لسماع نبأ وفاة لاعبنا السابق رافائيل دوامينا، ويرغب في التعبير عن خالص تعازينا لعائلته في هذه اللحظة الصعبة".
ولم يقدم الاتحاد الألباني لكرة القدم أي تفاصيل حول السبب المحتمل لوفاة دوامينا، لكن تقارير لوسائل الإعلام المحلية ركزت على مشاكل القلب السابقة التي عانى منها اللاعب، بما في ذلك مباراة واحدة في عام 2021، مع الفريق النمساوي بلاو فايس لينز، عندما دخل المستشفى بسبب مشاكل في القلب.
كما تضمّنت مسيرة رافائيل دوامينا الكروية أيضا، فترات في إسبانيا والدنمارك وسويسرا.
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