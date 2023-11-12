لاعب غاني يفارق الحياة خلال مباراة كرة قدم... فيديو
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAلاعب كرة القدم الغاني، رافائيل دوامينا
لاعب كرة القدم الغاني، رافائيل دوامينا
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
توفي المهاجم الغاني السابق، رافائيل دوامينا، بعد سقوطه مغشيا عليه، خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز لكرة القدم.
وأكد الاتحاد الألباني لكرة القدم وفاة دوامينا، عن عمر 28 عاما.
وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اللاعب بمفرده وهو يسقط على أرض الملعب في الدقيقة 24، من المباراة بين فريق إجناتيا التابع له دوامينا، وفريق بارتيزاني.
وهرع لاعبون آخرون لتفقد رفيقهم، ورغم التدخل الطبي الفوري، أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أن "اللاعب توفي للأسف".
وتوقفت المباراة بالتعادل 1-1، دون مواصلة اللعب.
🚨BREAKING— Luiz (@_APWK_) November 12, 2023
Shocking scenes as former Ghana striker Raphael Dwamena 𝗱𝗶𝗲𝘀 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗽𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗱𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗴𝗮𝗺𝗲.
𝟮𝟴 𝘆𝗲𝗮𝗿 𝗼𝗹𝗱 𝗗𝘄𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮, this season's top scorer with nine goals in the Albanian Super League, made eight appearances for Ghana and… pic.twitter.com/PWL7mcUjPX
ورافائيل دوامينا، هو هداف الدوري الألباني الممتاز للموسم الحالي، برصيد 9 أهداف، وشارك في 8 مباريات مع غانا، وسجل هدفين.
وكتب الاتحاد الغاني لكرة القدم، في بيان له: "يشعر الاتحاد الغاني لكرة القدم بالحزن لسماع نبأ وفاة لاعبنا السابق رافائيل دوامينا، ويرغب في التعبير عن خالص تعازينا لعائلته في هذه اللحظة الصعبة".
Our thoughts are with the family of Raphael Dwamena at this difficult time.— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) November 11, 2023
Raphael represented Ghana wholeheartedly and paid his dues to the country until his unfortunate passing.
We will forever miss him for his dedication to the National Coarse.
Rest In Peace Raphael!🙏🏾🕊️ pic.twitter.com/aI4J1n6RF2
ولم يقدم الاتحاد الألباني لكرة القدم أي تفاصيل حول السبب المحتمل لوفاة دوامينا، لكن تقارير لوسائل الإعلام المحلية ركزت على مشاكل القلب السابقة التي عانى منها اللاعب، بما في ذلك مباراة واحدة في عام 2021، مع الفريق النمساوي بلاو فايس لينز، عندما دخل المستشفى بسبب مشاكل في القلب.
كما تضمّنت مسيرة رافائيل دوامينا الكروية أيضا، فترات في إسبانيا والدنمارك وسويسرا.